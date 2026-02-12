韓国発のモバイルデバイスメーカー「ALT」が日本上陸！「MIVEケースマ」を2月19日（木）より発売！

株式会社ALT JAPAN

韓国発のモバイルデバイスメーカー「ALT（アルト）」の日本法人である株式会社ALT JAPAN

（本社：東京都千代田区、CEO：李 尚洙（イ・サンス））は、2026年2月より日本市場での展開を

開始します。そしてこの度、日本参入第1弾となるSIMフリースマートフォン「MIVEケースマ

（マイブ ケースマ／型番：AT-M140J）」を2026年2月19日(木)より順次発売します。

「ALT」は、韓国で2020年に本格展開して以降、主にシニア向け・キッズ向けなどのセグメント

市場に特化したスマートフォンを展開し、約2年で主要通信キャリア３社での取扱いが開始されるなど、急成長中の新興メーカーです。またAIを活用したセットトップボックスなど、スマートフォン以外のITデバイスの開発、製造も行っており、2025年11月には韓国の株式市場KOSDAQに上場をしています。

そしてこの度、日本参入第１弾となる新製品「MIVEケースマ」は、“スマホ操作は不慣れだけれど、LINEなどのアプリは利用したい”というシニア層を主なターゲットとし、従来のケータイ（フィーチャーフォン）の物理ボタンによる操作性と、スマホの快適性を両立した、ケータイ型スマートフォンです。

韓国国内ではシリーズ累計約100万台を売り上げた人気シリーズで、通常のスマホからの乗り換えユーザーも多く、購入者の約60％が70代以上と、シニア層に広く支持されています。

また懐かい“ガラケー”スタイルの２つ折りデザインは、昨今のレトロブームやデジタルデトックスを目的とした若年層にも支持され、シールやストラップでデコレーションして持ち歩くなど、新たなムーブメントも誕生しています。

本体サイズは、Ｈ127.8×Ｗ65.3×Ｄ16.2mmで、重量195gと、手のひらに収まる持ちやすいサイズ感。約4.3インチのメインディスプレイは、動画や写真も大きく表示することができ、本体を閉じると表示される約1.83インチのフルカラーサブディスプレイは、日付や時刻、バッテリー残量や通知などを確認することができます。

OSには「Android14 Go Edition」を搭載、背面には約800万画素のカメラを装備し、バッテリーは１日持ち歩いても充電の心配がない約2,100mAh、さらにIPX4/IP5Xの防塵防水ですので、お出かけ先でも安心してお使いいただけます。

また、画面表示は、標準のホーム画面と、使いやすいシンプルなホーム画面から選ぶことができ、音声で発信者の名前を読み上げる「音声通知」や、スマホ操作がないときに保護者に通知する「安心メッセージ」など、シニア向けの機能も多数搭載しています。

製品の詳細は、当社ホームページ（www.altmive.com/jp(http://www.altmive.com/jp/)）をご覧ください。

■発売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177449/table/1_1_bfdf68513f225219a5bdb78196afedab.jpg?v=202602120551 ]

■取扱販売店： ※販売店によって発売日は異なります。

【量販店】 ビックカメラ / ヨドバシカメラ (EC及び一部店舗)

【MVNO】 J:COM MOBILE / イオンモバイル / HISモバイル / LIBMO等 順次展開予定

■主な特長

【タッチパネルと物理キーボード、２つの操作を両立した“ケースマ”】

「MIVEケースマ」は、さまざまなアプリに対応した「スマートフォン」の利便性はもちろん、物理キーを搭載することで、従来の「ケータイ（フィーチャーフォン）」の操作性も両立させた、ケータイ型スマートフォンです。約4.3インチのメインディスプレイは、通常のスマホのようにタッチ操作が可能で、従来の「ケータイ（フィーチャーフォン）」では使用できなかった、LINEやYouTubeなどのSNSや動画配信アプリ、地図アプリなども、インストールして利用※することができます。

※機種仕様により一部アプリが利用できない場合がございます



【動画や写真も見やすい約4.3インチのディスプレイ】

本体サイズは、Ｈ127.8×Ｗ65.3×Ｄ16.2mmで、重量約195gと、手のひらに収まる持ちやすいサイズ感。

約4.3インチのメインディスプレイは、動画や写真も大きく表示することができ、本体を閉じると表示される約1.83インチのフルカラーサブディスプレイは、日付や時刻、バッテリー残量や通知などを確認することができます。

【カメラやバッテリーも安心して使える】

背面には800万画素のカメラを搭載し、IPX4/IP5Xの防塵防水、バッテリーは１日持ち歩いても充電の心配がない約2,100mAhですので、お出かけ先でも安心してお使いいただけます。また、差し込むだけで充電・保管ができる、

専用充電卓上ホルダ（別売）もご用意しています。

【使いやすい日本語入力IMEを採用】

オムロン デジタル株式会社のAndroid(TM)向けに最適化された多言語入力システム「iWnn IME for Android(TM)」を搭載。文字入力時にも、賢い予測変換と使いやすい操作感を実現しました。

【安心・便利な機能】

（１）迷惑電話/スパムメッセージの遮断

連絡先に登録された相手からのみ受信が可能な設定および特定番号の受信を遮断することができます。

（2）安心メッセージ

一定時間、端末の開閉やキーボードの入力など操作がなかった場合に登録した保護者に位置情報を含めた安否確認の通知メッセージを送信します。

（3）SOS発信

SOSボタンを5秒以上長押しすると、登録された保護者に位置情報をSMSで送信します。片手で簡単かつ迅速にボタンを押すことができ、短く押せば、よく使うアプリを起動することもできます。

（4）ホーム画面の選択

使う人に合わせて、通常のスマートフォンと同じ標準ホーム画面と、使いやすいシンプルホーム画面の中から選択して使用できます。

（5）画面タッチロック

タッチ操作に慣れていないユーザーや基本機能だけを使いたいユーザーは、「＃」を長押しすれば、画面のタッチ機能をロックして物理キーだけを使用することもできます。

なお、物理キーには、カメラや電話帳、メッセージ、お気に入りなどのショートカットボタンも搭載しているため、必要な機能をすぐに起動することができます。

（6）音声案内

シニアユーザーの使いやすさのため、定刻時間になったら「午後5時です」や、電話やメッセージの着信時には、「田中さんから電話が来ました」など、音声で案内する機能をサポートしています。

（7）拡大鏡

小さな文字も、大きな文字に拡大して表示する拡大鏡機能を搭載しています。

（8）FMラジオに対応

FMラジオチューナーを内蔵。イヤホンジャックに有線イヤホンを接続し、「FMラジオ」の専用アプリを開くだけで、簡単にFMラジオを聴くことができます。アプリはプリインストールされていますので、ご自身でダウンロードする手間も必要ありません。

■主な仕様

※1使用する外部メモリカードは、 製造メーカーによって保存領域の最大対応容量は異なり、機種・コンテンツによって制約があります。 SDカードをご使用になる場合は、FAT32.exFAT、またはNTFSのいずれかのフォーマットを選択してください。 ※2 生活防水防塵※[IPX4] いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。 [IP5X] 粉塵が内部に侵入することを防止し、若干の粉塵の侵入があっても正常な動作を阻害しないことを意味します。

■ お客様のお問い合わせ先

ALT JAPAN サポートセンター

TEL：050-5527-9627 平日9:00-18:00 (土日祝日・年末年始除く)

ALT JAPAN公式ホームページ www.altmive.com/jp

※MIVEまたはMIVEケースマは、ALT Co., Ltd.の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。

【「ALT（アルト）」とは…】

「ALT」は、韓国発のICT（情報通信技術）企業として2017年に設立。「All Life Technology（すべての人の生活を豊かにする技術）」を企業理念に掲げ、5GやIoTと連動したデータ事業、スマートデバイスを中心とするモバイル事業、AI対応のセットトップボックスやタブレットなどを扱うメディア事業を主軸に、多様なデバイスとソリューションを展開しています。急速に変化するICT市場において、先進技術と顧客ニーズを結び付けることを強みとし、パートナー企業との協業を通じて新たな価値創造を目指し、生活をより便利で豊かにする製品やサービスを提供しています。

韓国国内では、主要通信キャリア3社を通じ、シニア向け・キッズ向けなどのセグメント市場に特化したスマートフォンを展開。2024年度には売上高9,450万米ドル（約150億円）を達成し、2025年11月には韓国の株式市場「KOSDAQ」へ上場。2026年より、スマートフォンを中心としたモバイル製品の販売を軸に、日本市場への本格的な展開を開始します。

■社名 ：ALT Co., Ltd.

■CEO ：李 尚洙（イ・サンス）

■設立 ：2017年9月

■主な事業：＜データ事業＞5G・IoT と連携したデータソリューション

＜モバイル事業＞最先端モバイルデバイスの提供

＜メディア事業＞AI対応メディア・セットトップボックスやタブレットなどの開発・提供

■本社所在地：韓国ソンナム市

■海外拠点：アメリカ合衆国・カリフォルニア州（2019年設立)

中華人民共和国・深圳市（2022年設立）

日本・東京（2024年設立）