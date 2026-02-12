株式会社medimo

医師率いる医療AIスタートアップ「medimo」、売上2兆円を超えるヘルスケア企業スズケングループへ参画。医療の人手不足にテクノロジーで挑む。株式会社medimo（本社：東京都港区、代表取締役社長：中原 楊 / 代表取締役：馬 劭昂、以下「medimo」）は、国内最大級の医薬品卸である株式会社スズケン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：浅野 茂、証券コード：9987、以下「スズケン」）グループへ参画いたしましたことをお知らせいたします。

本参画を機に、medimoは少子高齢化によって転換点を迎える医療現場の未来に貢献すべく、新たなステージへと踏み出します。全国に「医療従事者のパートナー」として現場を共に支えるAIを、単独では成し得なかったスピードで届け、より大きな挑戦へ向かいます。

特設ページ：https://corp.medimo.ai/suzuken

グループインの背景と目的

現在、日本の医療現場は急速な少子高齢化と医療従事者不足により、その持続可能性が危機に瀕しています。限られた人的資源で医療を維持するための、抜本的な生産性向上が急務となっています。

medimoは「医療の変曲点になる」をミッションに掲げ、2022年の創業以来、医療従事者を支えるAIパートナーの提供を目指し、生成AIを活用した医療文書作成AI「medimo AIクラーク」を提供してまいりました。

スズケングループは「健康創造」を理念に掲げ、2兆円を超える売上、約100年の歴史と全国16万軒超の医療機関・薬局等との強固な取引基盤を有する、国内最大級のヘルスケアプラットフォーム企業です。

medimoは2024年3月のサービス提供開始から、2年弱で累計、全国1,000件を超える医療機関に導入され、100万回以上の診察で利用いただいています。現場からは「より多くの時間を患者さんと向き合うことに使うことができた」とご評価をいただきました。

しかし、日本の医療崩壊に立ち向かうためには何段階も取り組みを加速させる必要があります。日本には全国約10万件を超える医療施設が存在し、これから届けていかなければいけない医療施設数も、課題の種類もまだまだ残っています。

今回、medimoがスズケングループへ参画することで、medimoが開発するAIソリューションを、スズケングループが持つ圧倒的な顧客基盤と営業体制を通じて全国津々浦々の医療現場へ、最速で実装する体制を構築します。

人手不足に悩む全ての地域・医療機関へ継ぎ目のないサービスを提供し、診療所・病院・薬局など全ての医療従事者が働く現場の生産性向上に貢献していきます。

経営体制について

共同代表・創業者の中原 楊・馬 劭昂を中心とした現経営陣が引き続き経営を牽引し、スズケングループと双方の強みを掛け合わせることで、事業成長を加速させます。 また、創業者の一人である野村 怜太郎は顧問に就任し、中長期的な戦略アドバイザーとして引き続きmedimoの挑戦をサポートします。

両社コメント

株式会社スズケン 常務執行役員 大黒 勇一郎

medimoの皆さんと対話を重ねる中で、日本の医療現場を救いたいという強烈な情熱に心を打たれました。生成AIをスズケングループのあらゆるフィールドに実装することで、生まれる可能性は無限大です。長年築いてきたネットワークや信頼と革新の融合により、医療現場の課題を解決する新たなソリューションを、全国へお届けしてまいります。

株式会社medimo 代表取締役 社長 中原 楊 / 代表取締役 馬 劭昂

4年前、医学部生の私たちは、臨床実習の中で医療従事者たちが直面する厳しい現実を知り、日本の医療の持続可能性に強い危機感を覚えました。以来、AIの力で医療現場の負担を減らすことに執念を燃やしてきました。今までの努力を高く評価いただきスズケングループへ参画することとなりましたが、これは単なるゴールではなく、私たちのミッションを実現するための『最強のパートナー』を手に入れたことを意味します。 スズケングループが長年かけて築いてきた『信頼』と『ネットワーク』に、私たちが持つ『AIを実装する技術力』と『スピード』を掛け合わせることで、medimoは遂に日本の医療インフラの一部になります。 ここからが本当の勝負です。日本最大級のフィールドで、医療の歴史を塗り替えるというかつてない挑戦に、私たちは全力で挑んでまいります。

株式会社medimo 顧問 野村 怜太郎

私たちはこれまで、medimoを通じて多くの医療従事者の皆様の書類作成業務を支援してまいりました。この度、全国約16万軒の医療機関とのネットワークを有するスズケングループに参画することで、medimoの価値をこれまで以上に幅広い医療機関へお届けできる、非常に貴重な機会を得たと考えております。

今後はスズケングループと共に、全国の医療従事者の皆様はもとより、その先にいらっしゃる患者様に対しても、medimoを通じた貢献を一層深めてまいります。なお、私は顧問として引き続きmedimoに関わり、その成長と新たな挑戦を支えて参ります。

採用強化：第二創業期メンバーを募集

medimoは今回のグループインを機に、日本の医療現場を支える挑戦を「第二創業」として加速させます。

「救いたい」という現場の志が、構造的な人手不足によって阻まれることのない未来へ。私たちは、日本最大級の医療ネットワークという最強の武器を手に、全国の現場を共に支える「AIパートナー」を最速で実装する仲間を募集しています。

AI×医療の変曲点を自らの手で描き、日本の医療のあり方をアップデートすることに挑戦したいエンジニア、セールス、BizDev等、全職種を強く募集しています。

https://hrmos.co/pages/medimo/jobs

会社概要

会社名：株式会社medimo

所在地：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F

代表者：代表取締役社長 中原 楊 / 代表取締役 馬 劭昂

設立：2022年4月

事業内容：医療×AIプロダクトの企画・開発・提供

主要サービス：医療文章作成AI 「medimo」 患者様との会話から5秒でカルテ・薬歴を自動生成。医療用語に特化した高精度なAIで、残業時間を削減します。

URL：https://corp.medimo.ai/