おやすみ前の“プロジェクター型絵本”『ドリームスイッチ』が、育児IT商品コンテスト「BabyTech(R) Awards2025-26」“健康・毎日のお世話部門”にて、大賞を受賞

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下セガ フェイブ）は、天井や壁に絵本を投影することでおやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」が、妊娠・出産・育児・保育向けの優れた商品やサービスを表彰する育児IT商品コンテスト「BabyTech(R) Awards 2025-26（ベビーテックアワード）」の「健康・毎日のお世話部門」において、最優秀商品に贈られる「大賞」を受賞したことをお知らせいたします。

公式サイト :https://www.segatoys.co.jp/brand/dreamswitch/

■「BabyTech(R) Awards 2025-26」大賞受賞について

「BabyTech(R) Awards」は、妊娠・出産・育児を支えるICT・IoT技術「ベビーテック」の商品・サービスをコンテスト形式で評価するコンテストです。昨年末にエントリー以降、専門家による厳正な審査が行われました。

この度『ドリームスイッチ』は、親子の寝る前の時間を豊かにし、多くのご家庭が抱える「寝かしつけ」の悩みをテクノロジーで解決する点に加え、「クリアになりすぎない優しい投影」が心を落ち着かせ、睡眠習慣の形成に寄与する点が高く評価され、「健康・毎日のお世話部門」で大賞に選出されました。昨年の同アワードでは、前モデルが「優秀賞」を受賞。本年は新モデルにて、部門最高位である「大賞」を獲得しました。現代の親子生活に合わせて機能をブラッシュアップし、進化し続けている点が改めて高く評価された形となりました。

BabyTech(R) Awards :https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

4月からの「新生活」。それぞれの家庭にあった「夜の習慣」をつくる

春は、入園や入学、ご家族の職場復帰など、生活リズムが大きく変わる季節です。4月からの新生活において、お子さまの生活リズムを整え、明日に繋がる十分な睡眠時間を確保することは、多くのご家庭にとって重要なテーマとなります。

『ドリームスイッチ』は、明かりを暗くしたお部屋の天井や壁に物語を投影するプロジェクター機能で、寝室到着前から入眠までの流れを穏やかに導きます。

最新モデルでは、従来の読み聞かせ機能に加え、家族の声で絵本をアフレコできる録音機能や、ベッドの上でリラックスできる「お休み前のストレッチ」コンテンツも搭載。さらに、ご家庭の好みやお子さまの成長に合わせて自由に選べる豊富な絵本ソフトのラインナップで、あらゆるご家庭の寝かしつけスタイルに柔軟に対応します。新生活で興奮や不安を感じやすい時期だからこそ、おやすみ前の穏やかな読み聞かせ時間が、親子のスキンシップとなり、良質な睡眠へと導きます。この度の「大賞」受賞を記念し、これから新生活を迎えるご家庭の心強いパートナーとして、ぜひ『ドリームスイッチ』をご活用ください。

ドリームスイッチとは

『ドリームスイッチ』は、おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本です。天井や壁に物語を映し、音声ナレーションや効果音とともに“寝る前のひととき”を特別な体験へと導きます。2017年の発売以来、読み聞かせの負担を軽減しつつ、親子が横になったまま同じ物語を共有できる就寝前体験を提案し、「子育ての救世主」として多くのご家庭から支持を得てきました。最新作『ドリームスイッチ ベーシックセット』はシリーズ初のフルモデルチェンジにより、約50％の小型化（従来比）で寝室から車内まで場所を選ばず使いやすく進化。本体に36種のコンテンツを内蔵し、それいけ！アンパンマン、ミッフィー、サンリオキャラクターズ、くまのがっこう、おさるのジョージ、ディズニーキャラクターズなど、別売りの専用ソフト12種を組み合わせることで、「今日はどれにしよう？」と親子の会話が広がる多彩な“寝る前ルーティン”を楽しめます。スタンプカード機能やヒーリング音楽、ストレッチ、入眠を促すエンディング演出など、毎日続けたくなる工夫を備え、短い時間でも満足と安心を感じられる“家族だけの魔法時間”を生み出します。

BabyTech(R) Awards（ベビーテックアワード）とは

BabyTech（ベビーテック）とは、妊娠・出産・育児を支援するICT/IoTを活用した商品やサービスのことです。近年、スマートフォンアプリやIoTデバイスなど、先進技術を用いたベビーテック商品・サービスが数多く登場しています。育児生活の中で活躍する家電やネットサービスもベビーテックです。子育ての負担軽減や、より安全・安心な育児環境づくりに貢献しています。

「BabyTech(R) Awards」はベビーテック市場の認知度向上と、優れた商品・サービスの普及を目的とした、育児系ICT専門として国内最大級のアワードです。有識者による厳正な審査を経て受賞商品・サービスを決定します。

商品情報

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)ベーシックセット

・同梱内容：本体×1、リモコン×１、台座×１、専用ソフト×１、電源ケーブル(USB-TypeC-USB-TypeA)×１、取扱説明書×1、保証書×１

・商品サイズ：幅137×高133×奥91mm

・対象年齢：3才以上

・価格：9,350円（税込）

・著作権表記：(C)SEGA FAVE 2025

・発売日：2025年10月23日(木)

※全て税込価格です。

セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.