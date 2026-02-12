保育士・幼稚園教諭向け総合情報メディア「ほいくis」、公式SNSの総フォロワー数25万人突破

株式会社e-CHANNEL

株式会社e-CHANNEL（本社：東京都港区、代表取締役社長平手佑季、以下「当社」）が提供する、保育士・幼稚園教諭向け総合情報メディア「ほいくis（ほいくいず）」は、Inatagram等、公式SNSの総フォロワー数が25万人を突破しました。

保育士・幼稚園教諭向け情報メディア「ほいくis」公式SNS

「ほいくis」は、 “1日3分で保育を楽しく” をコンセプトに、毎日の保育業務に役立つ、保育素材やあそびのアイディア、月案文例などの指導計画書案やオンライン動画での研修動画等を配信し、保育士・幼稚園教諭の皆さまの日々の業務にご利用いただいています。2019年のサービス開始以来、サイト利用者は順調に拡大を続け、保育業界でもトップクラスの利用者数を誇る総合情報メディアとなっています。

「ほいくis」SNSならスキマ時間に情報収集

「ほいくis」の公式ＳＮＳアカウントでは、製作やあそびなどの動画等、保育士さんに読んで頂きたい情報をコンパクトに発信しています。公式SNSアカウントは、Instagram、Facebook、Threads 、X、TikTok、Pinterest、YouTube、LINEを運営しています。



なかでもInstagramはフォロワー数17万5千人以上（2026年2月現在）と、保育業界屈指のフォロワー数を誇ります。Instagramアカウントをフォローいただくと、その日にチェックしたい最新情報や季節の情報を「ストーリーズ」でお知らせしています。また、無料でダウンロードできる保育教材や研修動画など、耳寄りな情報を逃さずチェックできます。また、“保育士あるある”マンガなど、保育士同士で共感し合えるコンテンツも人気です。

Instagram公式アカウント

ほいくis | 保育士さんのための総合メディア（@hoiku_is）

https://www.instagram.com/hoiku_is/

【ほいくis公式SNS一覧】

Instagram：https://www.instagram.com/hoiku_is/

YouTube：https://www.youtube.com/@hoiku-is

YouTube（工作ちゃんねる）：https://www.youtube.com/@hoiku-is_craftchannel

Threads：https://www.threads.com/@hoiku_is

X：https://x.com/hoiku_is

TikTok：https://www.tiktok.com/@hoiku_is

Facebook：https://www.facebook.com/hoikuis

Pinterest：https://jp.pinterest.com/hoikuis/

LINE：https://page.line.me/367letqe

※公式SNSフォロワー数一覧

（2026年2月9日現在）

・Instagram：176,713名

・YouTube：35,861名

・YouTube（工作ちゃんねる）：3,662名

・Threads：22,000名

・X：3,047名

・TikTok：1,951名

・Facebook：1,982名

・Pintrest：398名

・LINE：16,685名

「ほいくis」について

「ほいくis」Webサイト：https://hoiku-is.jp/

“1日3分で保育を楽しく”をコンセプトに、毎日の保育に必要な知識や保育業務に役立つ情報をコンパクトに配信する、保育士・幼稚園教諭向けの総合情報メディアです。保育業界の一線で活躍する大学教授、療育のプロ、あそびの専門家、経験豊富な現役保育士などのエキスパートが監修した良質なコンテンツを配信しています。スキマ時間で「気付き」と「学び」が得られる、新しいカタチの保育メディアとして、全国の保育士・幼稚園教諭の皆様にご利用いただいています。



株式会社e-CHANNELは、保育領域に係るメディアの企画・運営を通じて、未来を担う子どもたち、

及び保育に係る方々一人ひとりに貢献するサービスを提供してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社e-CHANNEL

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル10階

代表者：代表取締役社長 平手佑季

設立：2017年10月

事業内容： 保育、幼児教育に携わるメディアの企画・運営

URL：https://e-channel.co.jp/

