2025年12月期通期業績予想及び期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

株式会社サンセイランディック

当社は、2025年８月８日に公表しました2025年12月期の通期業績予想及び配当予想を、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．通期連結業績予想の修正（2025 年１月１日～2025 年 12 月 31 日）

（１）修正の内容

（２）連結業績予想修正の理由

2025 年 12 月期通期の連結業績予想につきましては、主力事業である不動産販売事業において底地の販売が堅調に推移したことに加えて、底地及び居抜きの利益率が計画を上回ったことから営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が計画を上回る見通しになりました。以上のことから、2025 年 12 月期通期連結業績予想を上記の通り修正いたします。

２．通期個別業績予想の修正（2025 年１月１日～2025 年 12 月 31 日）

（１）修正の内容

（２）個別業績予想修正の理由

１．に記載の理由により、2025 年 12 月期通期個別業績予想を上記の通り修正いたします。

３．配当予想の修正

（１）修正の内容

（２）修正の理由

当社は、収益力の向上を図り配当原資を確保することにより、継続的かつ安定的な配当の実施及び経営成績に応じた積極的な利益還元を配当の基本方針としております。この基本方針のもと、上記業績予想の修正を踏まえ、2025 年 12 月期の期末配当につきましては、３円の増配を行い、１株当たり 26 円から 29 円に修正いたします。これにより、年間配当は１株当 たり 46 円となる予定であります。

※2025 年 12 月期通期業績については、現在決算手続き中であり、２月 13 日に発表する予定であります。