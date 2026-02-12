AITalk(R)６声の職人、 NTTドコモビジネス（株）の音声ガイダンスに採用

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、法人向けナレーション作成ソフト「AITalk6 声の職人」がNTTドコモビジネス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長:小島 克重、以下： ＮＴＴドコモビジネス）の音声ガイダンス作成用に採用いただいたことをお知らせします。製品はすでに納品済で、今後ガイダンス音声の更新等にお使いいただきます。

採用概要

この度、 AITalk6 声の職人はNTTドコモビジネスによる顧客向け音声通信基盤運用サービスのために採用いただきました。このサービスは顧客からの申請を受け、休日・時間外などの音声ガイダンスを作成し、音声通信基盤※に設定するものです。

また製品採用の決め手として、永年ライセンスで信頼できるソフトであることを挙げていただきました。

※音声通信基盤（音声基盤）は複数の回線と電話機を収容し、荷電の分配・保留など回線を効率よく使用するためのシステムです。一般的なビジネスフォンはこのシステムを利用しています。

AITalk6 声の職人について

AITalk6 声の職人は、新DNN音声合成による滑らかで自然な声を特長とする法人向けナレーション作成製品です。永年ライセンスのダウンロード版と、１カ月単位で契約できるクラウド版を展開しています。

今回採用いただいたダウンロード版は購入後無期限・無制限で音声を作成いただけますが、顧客向けサービスのために音声をご利用いただく場合は一定のライセンス料が生じます。

詳細については下記までお問い合わせください。

＜製品ページ＞

AITalk6 声の職人（DL版）

https://www.ai-j.jp/products/voice/

AITalk6 声の職人（クラウド版）

https://www.ai-j.jp/products/cloud_voice/

■法人問い合わせ窓口：info@ai-j.jp

