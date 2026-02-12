株式会社ADワークスグループ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年12月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１． 配当の内容

2.理由

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/46_1_025f48ed9c952349c0b8fd50e35015c8.jpg?v=202602120351 ]（ご参考）１株当たりの年間配当の内訳[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/46_2_ae35a88d9142df115455b55c72e184b6.jpg?v=202602120351 ]

当社は、予想配当性向が 50％を超えない限りにおいて、配当利回り（１株当たり年間配当金÷1 月から 12 月までの月末株価の平均）が４％以上となるように配当額を決定し、これにより第２次中期経営計画（2024年12月期～2026年12月期）にて重視している株主価値の向上を目指します。この方針のもと、2025年12月期の期末配当については１株当たり10.00円といたしました。

以上

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/