店内売上好調の「萬馬軒」と「壱角家」2026年2月に4店舗が新規開店!! さらに、「萬馬軒」は2月より5か月連続開店!! 新宿を味噌らーめんの新聖地へ！

株式会社ガーデン

　株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)が運営する全店の店内売上高が前年同月比で今期最高値を更新したことをお知らせします。昨年11月から傘下となった「萬馬軒（まんばけん）」と、当社主力の家系ラーメン「壱角家（いちかくや）」新店の売上が好調なため「萬馬軒」と「壱角家」は、2026年2月に計4店舗を新規オープンいたします。さらに、「萬馬軒」は、2026年2月から5か月連続で新規出店します。



左上：壱角家 新丸子店、右上：萬馬軒 新宿西口本店、左下：壱角家 登戸店、右下：壱角家 大門店

■「萬馬軒」「壱角家」のオープン情報


　店内売上が好調の両ブランドの更なる成長を目指し、2月10日(火)に開店した「壱角家 新丸子店」を皮切りに、2026年2月に計4店舗をオープンします。



<オープン情報一覧>


・2月10日(火)：壱角家 新丸子店


・2月13日(金)：萬馬軒 新宿西口本店


・2月20日(金)：壱角家 登戸店


・2月27日(金)：壱角家 大門店



■新宿を味噌らーめんの新聖地へ！


　「一都三県駅前好立地におけるNo1味噌ラーメンブランド」を目指し、旗艦店である2月13日(金)オープンの「萬馬軒 新宿西口本店」を皮切りに、5か月連続で新規出店を予定しております。


　また、6月の西武新宿駅前店オープンで新宿地域5店舗目のオープンとなり、新宿駅周辺が味噌らーめんの新聖地となることを目指します。



<萬馬軒開店スケジュール>


・2月：萬馬軒 新宿西口本店


・3月：萬馬軒 西新宿店


・4月：萬馬軒 浜松町店


・5月：萬馬軒 大森駅西口店


・6月：萬馬軒 西武新宿駅前店


※オープン予定日は前後する可能性がございます


※名称は仮称　　





画像：萬馬軒 浜松町店

■「壱角家」について




「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。　2度食べたら忘れられない。　3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。


※ホームページ：https://ichikakuya.com/


※店舗情報　　：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/




■「萬馬軒」について


「萬馬軒」は濃厚な味噌スープと特注の麺が特徴です。スープには、豚骨や鶏ガラなどをベースに数種類の味噌をブレンドした特製味噌ダレを使用しています。濃厚でパンチのある味わいが魅力で、特に味噌つけ麺では背脂が加えられ、さらにインパクトのあるスープに仕上がっています。麺はスープとの相性を追求した中太のストレート麺で、もちもちとした食感が濃厚なスープによく絡みます。味噌の香ばしさと旨味が広がり、飽きのこない満足感をお楽しみいただけます。


多くのお客様へこだわりのつまった味噌らーめんを届けるために「一都三県駅前好立地におけるNo1味噌らーめんブランド」を目指します。


※ホームページ：https://manbaken.jp/


※店舗情報　　：https://manbaken.jp/shop/







■株式会社ガーデンについて


「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計12ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。



社名　　　　　株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）


証券コード　　東証スタンダード市場　274A


設立　　　　　2015年12月


資本金　　　　2,378百万円 ※ 2025年2月末現在


従業員数　　　正社員：286名、アルバイト：3,326名


　　　　　　　※ 2025年2月末現在


店舗数　　　　197店舗 (内 FC27店舗)　※ 2026年2月10日現在






■本件に関するお問い合わせ先


株式会社ガーデン　「壱角家」問い合わせ窓口


URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/



株式会社ガーデン　「萬馬軒」問い合わせ窓口


URL：https://manbaken.jp/contact/