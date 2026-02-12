【春の新人研修・イベント応援】薄型・軽量・高速ノートPC「VALTEC VN-140」が短期利用で特別価格！2026年春のレンタルキャンペーンを開始

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区、以下バルテック）のグループ会社、株式会社バルテックネットワークス（本社：東京都新宿区、以下バルテックネットワークス）が運営する法人パソコンレンタルサイト「バルテックレンタル」。

新入社員研修や春のイベントなど、一時的なパソコン利用コストを削減できる「春の短期パソコンレンタルキャンペーン」を2026年3月より開催します。法人専用14インチノートパソコン「VALTEC NoteBook VN-140(4500)」を対象に、期間限定の割引価格で提供します。

キャンペーン実施の背景

新年度の研修、プロジェクト増員、展示会などのイベントが重なる3月～5月は、法人のパソコン短期需要が最も高まる時期です。

バルテックレンタルでは、ビジネス利用で定評のある「VN-140(4500)」を、1ヶ月からの短期でも導入しやすいキャンペーン価格で提供し、企業の円滑な業務開始を支援します。

「VN-140（4500）」短期レンタルキャンペーン詳細

キャンペーン対象機種「VN-140（4500）」の特長

- 対象モデル： VALTEC NoteBook VN-140(4500)- キャンペーン価格： １～２か月利用：月額 8,500円 → 8,000円 ３～５か月利用：月額 7,800円 → 7,300円- 対象期間： 2026年3月～5月の利用開始分- 対象者： 法人限定- キャンペーンページ： https://www.valtecrental.jp/campaign/vn-1402026sp/

本モデルは、Web会議から画像編集まで多目的にこなせるハイエンド仕様の法人専用端末です。

- 持ち運びに適した1.29kgの軽量設計本体重量はわずか1.29kg（ACアダプタ除く） 。10時間の長時間バッテリー駆動が可能で、外出先での作業も安心です 。- Core i5 × 高速SSDによる軽快な動作インテル(R) Core(TM) i5-1035G1 プロセッサー（4コア8スレッド）と高速256GB SSDを搭載 。OSやアプリの起動が早く、ストレスのない業務環境を提供します 。- Web会議に最適なカメラ・マイク内蔵ビデオカメラとマイク、スピーカーを標準搭載しており、テレワークや遠隔研修にも即座に対応可能です 。- 180°フラット開閉と大画面ディスプレイ液晶が180°展開するため、対面での商談時も画面共有がスムーズです 。画面占有率約90%の狭ベゼル液晶（フルHD）を採用し、高い視認性を誇ります 。- 充実の拡張性HDMI出力を備え、モニタと接続したマルチディスプレイ化による作業効率UPが図れます 。Wi-Fi 6にも対応し、高速通信が可能です 。- 万が一の故障時も安心のサポート体制ご購入・レンタル後は、全国の「パソコン修理24」店舗にてサポート・修理対応を承ります 。レンタル期間中のトラブルや操作の相談も、専門スタッフが丁寧に対応します。

法人パソコンレンタル ー バルテックレンタルの特長

「バルテックレンタル」はPBパソコンを製造販売するバルテックグループで、リースレンタル事業を行う株式会社バルテックネットワークスが運営する法人パソコンのレンタルサイトです。パソコン1台から、見積最短15分、即日発送で全国対応が可能です。

１.パソコンメーカー系のレンタル会社だから安心・格安！

PBパソコンを製造するメーカー系のレンタル会社が運営しているため、コストパフォーマンスが高いパソコンを提供可能で、お急ぎの納品にも柔軟に対応します。詳しくはご相談下さい。

２.全国の修理専門店で安心の充実サポート

万が一のトラブルやサポートも提携店舗の「パソコン修理24」「スマホドック24」「PCバル」（https://www.smaphodock24.jp/）にて丁寧にお答えします。

東京都内に18店舗、北海道から九州まで全国52店舗。駅から近い店舗が多く、入りやすい路面店です。地域No.1店舗を目指して、親切・丁寧なサービスをモットーにしています。全国130ヶ所以上の企業・法人向けサポート拠点と合わせ、全国最大級のパソコン修理・トラブル対応ネットワークを誇ります。

会社概要

□株式会社バルテックネットワークス

事業内容：リース事業・店舗不動産事業・パソコンレンタル事業

設立： 2011年12月1日

所在地：〒163-1108 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー8階

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

