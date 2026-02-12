エー・ディー・ワークス「U square 新橋」にてBELS 6つ星 「U residence 目黒東山」にてBELS2つ星を取得

株式会社ADワークスグループ▲「U residence 目黒東山」外観

株式会社ＡＤワークスグループ（本社：東京都千代田区､代表取締役社長CEO：田中秀夫）の子会社で、収益不動産事業の中核をなす株式会社エー・ディー・ワークス（本社：東京都千代田区､代表取締役社長：鈴木俊也、以下「ADW」）は、１棟オフィス店舗ビル「U square 新橋」にて、このたび「建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）」の最高評価である「★★★★★★」（レベル0～6のうち6つ星）評価を取得いたしました。また、共同住宅である「U residence 目黒東山」でもBELS「★★」（レベル0～4のうち2つ星）評価を取得いたしました。

今後も、商品である建物の環境性能の明示や、環境ニーズに沿った事業を通じた社会課題の解決に取り組み、サステナブルな社会の実現に向けた事業を推進いたします。

1. BELSとは

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）は、建築物のエネルギー消費性能等に対する第三者評価制度です。BELSでは、国が定める省エネ基準に対するエネルギー削減率を星の数で示しており、再エネ設備の無い住宅を対象とする評価においては5段階の評価レベル（星0～4）、再エネ設備のある住宅並びに非住宅（再エネ設備の有無に関わらず）においては７段階の評価レベル（星０～６）が設けられています。

2.環境認証取得により商品の環境性能を明示し販売

ADWは、保有する物件への環境認証取得の取組を積極的に続けています。物件の環境認証を明示することで、社会やお客様に対して責任ある商品の提供につながると考えております。

今回、「U square 新橋」では、既存設備の緻密な情報精査に加え、改修時の照明計画等の改善により当社初のBELS最高評価「★★★★★★」（レベル0～6のうち6つ星）獲得に繋がりました。また、「U residence 目黒東山」においても、当社初の共同住宅で省エネ基準を満たしたBELS「★★」（レベル0～4のうち2つ星）の取得となりました。

▲改修を実施した「U square 新橋」セットアップオフィス

今後も、当社グループが保有・開発する不動産に対して環境ニーズに沿った商品企画を施し、環境認証を取得すること等により、環境問題に対処しながら優良な収益不動産の提供に努めます。

物件概要

物件名：U square 新橋

所在地：東京都港区新橋二丁目2番7号（住居表示）

敷地面積：157.95平方メートル （47.77坪）

延床面積：684.44平方メートル （207.04坪）

構造規模：鉄骨造 陸屋根5階建

竣工：1987年7月

※2025年12月18日売却済

物件名：U residence 目黒東山

所在地：東京都目黒区東山二丁目8番10号（住居表示）

敷地面積：337.61平方メートル （102.13坪）

延床面積：852.84平方メートル （257.98坪）

構造規模：鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付地上4階建

竣工：2024年12月

環境認証取得実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/42_1_893f630d2ff4e2b961435716436f5414.jpg?v=202602120351 ]

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/