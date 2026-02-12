【藤田観光株式会社】大阪府和泉市に「大阪和泉中央駅前ワシントンホテル（仮称）」を来秋オープン

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼社長執行役員:山下信典)は、株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ(本社:大阪府、代表取締役:平野誠)とWHGフランチャイズ加盟に関する基本合意書を締結し、2026年秋（予定）、大阪府和泉市に「大阪和泉中央駅前ワシントンホテル(仮称)」の開業を予定しております。

本出店は「中期経営計画2028～Shine for Tomorrow, to THE FUTURE」におけるWHG事業の「新規出店による拠点数拡大」戦略に沿ったもので、フランチャイズとしては14店舗目、株式会社フラット・フィールド・オペレーションズとの提携では「関西エアポートワシントンホテル」「関空泉大津ワシントンホテル」に次ぐ3店舗目となります。

新ホテルは、建物2階において南海電鉄「和泉中央駅」直結のペデストリアンデッキと接続する計画となっており、関西国際空港へはリムジンバスで約32分と、空港アクセスにも優れた土地です。全50室（予定）の客室と朝食レストランを備え、国内外のビジネス客・観光客の皆さまに、快適で機能的な滞在を提供します。

▲外観完成予想パース（掲載内容は計画段階のものであり、変更となる場合がございます）

■「大阪和泉中央駅前ワシントンホテル(仮称)」の概要

（１）所在地：大阪府和泉市いぶき野四丁目 南海電鉄「和泉中央駅」徒歩3分

（２）開業時期：2026年秋 (予定)

（３）客室：５０室 (予定)

シングル 18室：冷凍冷蔵庫、電子レンジ付き

ツイン 32室：ミニキッチン、冷凍冷蔵庫、電子レンジ付き

（４）付帯施設：レストラン

WHGホテルズについて

WHGホテルズは、ビジネスホテルのリーディングブランド「ワシントンホテル」（全国19施設）と、ワンランク上の観光・レジャー利用に最適な「ホテルグレイスリー」（全国8施設・海外2施設）、 “日本の旅を楽しんでいただくための、巣でありたい”という願いを込めた「ホテルタビノス」（全国3施設）の総称として全国30ホテル以上を展開。その街の食文化＆旬を楽しめる“早起きしたくなる、朝ごはん。”をコンセプトにした朝食や、“イマーシブ（没入）”な体験ができる「コンセプトルーム」、業界初「MOTTAINAIキャンペーン」ライセンス取得をはじめとしたSDGsへの取り組みなど、ユニークなサービスを提供しています。

WHGホテルズ https://whg-hotels.jp/

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp

ブランドムービー公開中！https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/） など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全６拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/）

・藤乃煌 富士御殿場（https://www.fu-ji-no.jp/kirameki/） など（2026年1月現在）