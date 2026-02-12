弁護士ドットコム、株式会社みずほ銀行にリーガル特化型AIエージェント「Legal Brainエージェント」を提供開始

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士：元榮 太一郎）は、株式会社みずほ銀行（東京都千代田区、頭取：加藤 勝彦、以下みずほ銀行）に、リーガル領域に特化したAIエージェント「Legal Brainエージェント」を提供開始したことをお知らせします。

■ 導入の背景：複雑化する法規制に対応する法務DXの推進

金融業界を取り巻く規制環境は年々複雑化しており、国内外の法令改正やガイドラインの新設・改定が頻繁に行われるとともに、その頻度も増加しています。みずほ銀行においても、法務部門では日々多くの案件を取り扱う中で、リーガルリサーチ業務に多くの時間を要していました。

特に、新規業務の開始、他社とのアライアンス、各種サービスのデジタル化等の案件増加に伴い、従来の伝統的な銀行法務に加えて、これまでにない分野での規制対応や、知的財産・AI関連など新たな法領域への対応ニーズが増加し、限られた専門人材でリーガルサービスの品質維持とスピード感のある支援を両立することが喫緊の課題となっていました。

こうした背景から、みずほ銀行では法務業務のDX推進を重点課題の一つとして位置づけ、リーガルリサーチの効率化を実現できるソリューションとして、当社の「Legal Brainエージェント」導入が決定されました。

■高く評価されたポイント：回答の信頼性、高品質なサービスアップデートを高く評価

Legal Brainエージェントの導入にあたっては、「回答の根拠が明確であること」や「サービスが継続的に進化していく点」を特にご評価いただきました。

回答において、具体的な書籍や文献といった参照先を明示していることに加え、『判例秘書』との連携により、実務に即した深いリサーチをシームレスに行える点が、導入の決め手の一つとして挙げていただいています。

また、トライアル利用の期間中においても、応答速度の向上など短期間での改善が確認でき、サービスの進化を実感できた点についても高く評価いただいています。今後のサービス拡充に向けたロードマップが明確であることや、ユーザーの声を反映しながら品質向上に取り組む開発体制についても信頼を寄せていただきました。変化の激しいAI分野において、常に最新かつ高品質なアップデートを提供し続けられる点が、安心して利用できる要素につながっているとの声もいただいております。こうした評価を励みに、今後も実務に寄り添うサービスとしてさらなる改善・進化に努めてまいります。





■ 導入に関するコメント

弁護士ドットコム株式会社 LegalBrain事業本部 Head of Product 稲垣 有二

「このたび、みずほ銀行様にLegal Brainエージェントをご導入いただけたことを大変光栄に思います。金融機関の法務部門は、日々変化する規制環境への対応含め極めて重要かつ負荷の高い業務を担っておられます。Legal Brainエージェントは、そうした現場の皆様が本来注力すべき判断業務や戦略的な法務支援に、より多くの時間を割いていただけるよう開発いたしました。当社はこれまでに蓄積してきた法律領域の知見・データと、最新のAI技術を融合させることで、法務の専門家に寄り添うAIエージェントを目指しています。みずほ銀行様の法務DX推進に貢献できるよう、今後も機能拡充とサービス品質の向上に努めてまいります。」

■ Legal Brainエージェントとは

当社が独自開発した法律特化AI基盤技術「Legal Brain」を搭載したリーガル特化型AIエージェントです。自然言語入力によりユーザーの調査意図を理解し、根拠となる出典（※1）のリンクを明示した上で、法的論点を自動抽出し、箇条書きでわかりやすく構造的に示します。これにより、複雑で膨大な時間や手間がかかっていたリサーチ業務を大幅に短縮し、弁護士や法務部員などを始めとする専門家が、より付加価値の高い業務に専念できる環境づくりに寄与します。

※1：関連する法令、判例、専門書籍、ガイドライン等

サービスサイト：https://legalbrain.com/

◆弁護士ドットコム株式会社について： https://www.bengo4.com/corporate/

本社：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設立日：2005年7月4日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションとして、人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「BUSINESS LAWYERS」、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供