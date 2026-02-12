オデッセイ／ライフ＆ワークス 2026年度「働きがいのある会社」ランキングベスト100に選出！

株式会社オデッセイ

人事領域に特化したITコンサルティングを手掛ける株式会社オデッセイ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋葉 尊、以下、オデッセイ)と、グループ会社であるライフ＆ワークスは、Great Place to Work(R) Institute Japan が発表した2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングでベスト100に選出されました。本年度の選出により、オデッセイは5年連続の「働きがいのある会社」認定となり、継続的な取り組みが評価され「5回選出企業」としても表彰されました。

本ランキングは、世界共通基準による従業員アンケートと企業文化に関する調査をもとに、日本において特に働きがいの水準が高い企業100社を選出するものであり、当社は小規模部門において、その取り組みが高く評価されました。

オデッセイ、ライフ＆ワークスは「仕事にやりがいを、人生に豊かさを」という社是のもと、社員の働く環境への満足度を高めることに注力し、人事制度や評価制度の整備だけでなく、社員一人ひとりの声に耳を傾けながら、やりがいや誇りを持って働ける職場づくりを大切にしてまいりました。その結果、オデッセイは５年連続、ライフ＆ワークスは３年連続の認定となりました。

■ 従業員アンケートから明らかになった「強み」

今回のランキング選出にあたり、従業員を対象としたアンケートの結果、同規模の他社と比較して相対的に強みといえる特徴の上位3項目は以下の通りです。

１.ワークライフバランスが奨励されている

２.労働環境が安全・衛生的である

３.働く環境の設備が整っている

■ 「仕事にやりがいを、人生に豊かさを」の実現に向けて

オデッセイおよびライフ＆ワークスは、「仕事にやりがいを、人生に豊かさを」という社是を掲げ、グループ一体となって社員の働く環境への満足度向上と組織文化の醸成に取り組んでまいりました。 人事・評価制度の整備に加え、社員一人ひとりの声に基づいた環境改善を積み重ねてきたことが、今回のグループ連名でのベスト100選出へと繋がりました。

今後も、お客様に満足いただけるコンサルティングサービスを提供するため、まずは社員自身が「働きがい」と「誇り」を持てる、より良い職場環境を追求してまいります。

■受賞コメント 株式会社オデッセイ 代表取締役社長 秋葉尊

“2026年度のベスト100選出に加え、5回選出という節目を迎えられたことを嬉しく思います。 『お客様の満足度は社員の環境満足度に比例する』という信念を具現化してきた結果が、今回の継続的な評価に繋がったと確信しています。これからも『社員環境満足度』の向上を経営の核に据え、グループ一丸となって邁進してまいります。”

■「働きがいのある会社」ランキング ベスト100とは

「働きがいのある会社」ランキングは、Great Place To Work(R) Instituteが約170ヶ国で実施している、世界最大級の従業員意識調査に基づくランキングです。本部の米国では1998年に最初のランキングがFortune誌で発表され、以来このランキングに掲載されることが優良企業の証となっています。

日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は2007年に開始し、今回(2026年)で20回目となります。

【株式会社オデッセイ】について

本社 ：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング17階

社名 ：株式会社オデッセイ

代表者 ：代表取締役社長 秋葉 尊

資本金 ：4,000万円

事業内容：コンピュータのパッケージプログラム導入に関するコンサルティング

URL ：http://www.odyssey-net.jp/

note ：https://note.com/ods_note

【株式会社ライフ＆ワークスについて】

ライフ＆ワークスの母体となっているのは株式会社オデッセイです。2017年、政府主導の「働き方改革」をきっかけに、結婚や育児等の理由で、働きたいけれど働く時間に制限がある方々に活躍の場を提供したいという思いで、「働き方」にフォーカスした会社として設立したのがライフ＆ワークスです。

本社 ：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル

社名 ：株式会社ライフ＆ワークス

代表者 ：代表取締役社長 秋葉 尊

資本金 ：1,000万円

事業内容：SAP導入プロジェクトに対するコンサルティング支援

ＵＲＬ ：https://lw-net.co.jp/