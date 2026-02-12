グローバルファンコミュニケーションアプリ「bubble」に、声優界から初となる「伊瀬茉莉也」の参加が決定！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社 Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 佐藤元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）は、2026年2月13日（金）より「bubble for JAPAN」で人気声優「伊瀬茉莉也」のサービスが開始することをお知らせいたします。

＜販売開始日＞

2026年2月13日（金）午前10時

＜販売価格＞

・Web決済：月額600円（税込）

・アプリ決済：月額640円（税込）

＜決済方法＞

・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）

・アプリ決済（App Store、Google Play）

＜販売サイトURL＞

https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.ise_mariya

＜伊瀬茉莉也プロフィール＞

伊瀬茉莉也／Mariya Ise

声優。

小学生の時に映画「もののけ姫」を観てアニメの映画監督を志す。16歳で声優デビュー。以降、アニメ・ゲーム・外画吹替・ナレーション・舞台などで幅広く活動中。

主な出演作は「HUNTER×HUNTER」キルア=ゾルディック役、「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」フー・ファイターズ役、「ポケットモンスターXY」ユリーカ役、「チェンソーマン」姫野役、「葬送のフリーレン」ゼーリエ役、「シン・エヴァンゲリオン劇場版:ll」北上ミドリ役、Netflixオリジナル作品「クイーンズ・ギャンビット」主演／ベス役(アニャ・テイラー=ジョイ)吹替、「A Family Affair-ファミリー・アフェア-」主演／ザラ役(ジョーイ・キング)吹替 などがある。

国内外のアニメコンベンションにも積極的に出演し、日本国内はもとより世界中のファンに向けて、日本アニメならではの緻密な技術と、繊細かつ力強い表現力の魅力を、国境を越えて発信し続けている。

世界最大級のAI映画祭【World Al Film Festival 2026】の《WAIFF グローバルアンバサダー／WAIFF KYOTOアンバサダー》を務めることが決定した。

趣味・特技は、映画・舞台鑑賞、旅行、美容。

Instagram

https://www.instagram.com/mariya_ise

X（旧Twitter）

https://x.com/Ma_ri_ya_i

＜bubbleの概要＞

bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。

アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。オープンな場での交流が中心のSNSに対して、bubbleは自分専用のトークルームでやり取りが可能です。

これにより、同じ時間を共有しながら会話しているような体験ができるため、アーティストをより身近に感じられます。

国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。

▽主な機能

◎アーティストとのリアルタイムメッセージ

◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）

◎ユーザニックネーム入りのメッセージ

◎ユーザからの返信機能

◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ

◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」

◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

◎ユーザからの意見を募れる投票機能

◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など

▽bubble for JAPAN参加アーティスト（A-Z）

aespa / あの / BNSI / chun / EXO / 藤田ニコル / 古川優香 / GIRLS′ GENERATION /

HAPPY CREATORS / 今村美月 / 井上苑子 / カマたく / 兼近大樹（EXIT） / KANGIN /

KANGTA / かす / 加藤夕夏 / きぬ / LUCAS / 三上悠亜 / MIYAVI /

Mrs. GREEN APPLE / NCT / NCT WISH / Novelbright / Red Velvet / RIIZE /

斉藤真木子 / 佐月愛果 / 渋谷すばる / SHINee / SKE48 / SUPER JUNIOR / TVXQ! /

WayV (威神V) / 矢吹奈子 / 山崎夢羽 / 吉田朱里 ほか

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社Dear U plusについて

会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 山内良

設 立 ： 2023年5月

事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社Dear U plus

法人様専用お問い合わせ窓口URL

https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。