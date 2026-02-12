2月28日（土）ログミーファイナンス主催 「個人投資家向けIRセミナー」への当社代表取締役CEO原田の 登壇決定に関するお知らせ

AI CROSS株式会社

テクノロジーで企業業務の効率化と多様な働き方を支援するAI CROSS株式会社（本社：東京都 港区、代表取締役CEO：原田 典子）は、2026年2月28日（土）に開催されます「ログミーファイナ ンス個人投資家向けオンラインIRセミナー」に参加することとなりましたので、下記のとおりお知らせいた します。 今回のIRセミナーでは、当社代表取締役CEOの原田より、2025年12月期決算の業績を振り返り、 今後の展望も交えながら、経営方針、事業内容や強みなどを中心に成長戦略についてご説明させて 頂きます。

【開催概要】

・開 催 日：2026年2月28日（土）

・開催時間：11:00-16:00

当社出演は14:55～15:45の予定です。

・開催形式：オンラインでの開催

・講 演 者：AI CROSS株式会社 代表取締役CEO 原田 典子

・参 加 費：無料

【お申込み方法・IRセミナー詳細】

お申込み方法・IRセミナー詳細につきましては、以下のログミーファイナンス公式サイトをご覧ください。

詳細を見る :https://finance.logmi.jp/ir_live/832

＊ご視聴にあたっては、お名前やメールアドレス等のご登録が必要となります。

（※）当社では重要情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、一定の業績見通し、計画、戦略などに関連する情報の開示および関連するコメントの授受、関連質問への回答をしかねる場合がございますこと、併せて、今回のIRセミナーにおける将来の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。将来の業績は外部環境の変化などにより、実際の結果とは異なる可能性があることを予めご了承いただければ幸いです。

また、お時間の関係上すべてのご質問に回答しかねる場合がございますことにご留意ください。

今後もAI CROSSは、サービスの向上および新規開発に邁進していくだけでなく、自社および提供するサービスを多くの投資家の皆様に知って頂くために、認知度向上の機会も積極的に活用してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。