当社の大規模買付ルールは、企業価値及び株主共同の利益の維持・向上に向けた取組みとして、2023年３月28日に開催した当社の定時株主総会で更新のご承認をいただきました。

そして、当社取締役会は、本日、大規模買付ルールを更新することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/576dc506/ffec/42dc/90a1/7249b2a256f1/140120260212557108.pdf

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



