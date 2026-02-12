株式会社ADワークスグループ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の役員人事が内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、2026年３月25日開催予定の当社第６期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

１． 新任取締役候補（2026年３月25日開催予定の第６期定時株主総会付議予定）

２． 退任予定取締役（2026年３月25日開催予定の第６期定時株主終結時）

３．当社取締役体制（2026年３月25日開催予定の第６期定時株主終結後に決定予定）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/44_1_015310b415f27f1fc9ef013b32598d04.jpg?v=202602120351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/44_2_b999f806ab6b13a8d8150b90b3cca674.jpg?v=202602120351 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/44_3_1d79015ec8e06523200c5bcf91e66a36.jpg?v=202602120351 ]【ご参考】2026年３月25日における当社グループの役員体制

以上

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/