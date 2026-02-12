ADワークスグループ、2025年12月期決算を発表　税前利益は前年同期比204％・期初計画比185％　三期連続で過去最高益を更新

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループ（東証プライム：2982、所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫､以下「ADWG」） は、2025年12月期の連結決算を発表しました。

■2025年12月期決算達成率は期初計画に対して計画達成率185.4％

税前利益11/13上方修正計画に対する計画達成率は105.9%、期初計画に対する計画達成率185.4％となりました。

FY2026計画は、税制改正の影響を踏まえた事業ポートフォリオの機動的組換えと、2027年以降の飛躍的成長に向けた戦略投資を織り込みます。

回復軌道への早期復帰企図と株主還元の安定性の観点から、今期配当予想は増配を決定致しました。

■2026年12月期計画トピックス

一棟再販とオフィス区分の成長により、限界利益ベースで増益を計画。2027年以降の飛躍的成長に向けた戦略投資として、BtoC領域への先行投資も重点配致します。

■FY2026 事業成長の見通し（2/12付成長戦略資料より引用）

各事業別FY2021～2025販売売上実績とFY2026計画を公開致しました。

その他、FY2026における一棟再販事業・オフィス区分事業の見通し、税制改正による事業への影響、「第2次中期経営計画」の進捗、ならびに企業価値向上に向けた成長戦略（2026年2月12日公表）についても決算説明資料内に掲載しております。

2025年12月期決算情報の詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

■2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/82c8d5e3/cd79/4fd5/bac9/3ddbdd2f15f2/140120260212557000.pdf

■2025年12月期 決算説明資料

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/7cfcdd6c/1fc1/45fa/8dc5/a7318e5e6f15/140120260212557119.pdf

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/