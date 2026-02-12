”見下ろし型ガンアクションアドベンチャー”『DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）』本日よりプレオーダー受付開始！デラックスエディション発売決定＆Steam先行体験版2月20日より配信予定

アークシステムワークス株式会社

アークシステムワークス株式会社は、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Steam(R)、見下ろし型ガンアクションアドベンチャー『DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）』のプレオーダー受付を開始しました。さらに、デラックスエディションが2026年3月26日（木）に発売、Steam先行体験版が2月20日より配信することをお知らせします。

本作は、魔王「デイモン」が、亡き親友の遺言により預けられた「不思議な子供」を連れ、呪いを解く旅に出る、見下ろし型ガンアクションアドベンチャーゲームです。

■『DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）』プレオーダー受付開始！

各プラットフォームストアにて、通常版／デラックスエディションのプレオーダー受付を開始しました。プレオーダー特典として、全プラットフォーム早期購入割引10%オフが適用されます。

さらに、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4デラックスエディションには、アーリーアクセス（24時間）が付属されます。この機会にぜひお求めください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rdMPiX2r_uQ ]

■『DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）』デラックスエディション発売決定！

ニンテンドーeshop :https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000110530PlayStation Store :https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014824Steam :https://store.steampowered.com/app/3557460/

デラックスエディションが通常版と同日2026年3月26日発売決定！

デラックスエディションには、ゲーム本編に加え、石渡太輔（エグゼクティブディレクター／ゲームデザイン）による設定画集が堪能できる「デジタルアートワークス＆サウンドトラック」が収録されます。

【デラックスエディション】

内容：ゲーム本編／デジタルアートワークス&サウンドトラック

価格：2,860円（税込）

■Steam先行体験版が2月20日より期間限定で配信！Steam Nextフェスへの参加決定！

Steam先行体験版「DAMON and BABY (デイモン&ベイビー)」が2026年2月20日より期間限定で配信予定！あわせて、世界中の新作タイトルが集まる祭典「Steam Nextフェス」（2026年2月開催）への参加が決定いたしました。期間中、プレイヤーの皆様に『DAMON and BABY (デイモン&ベイビー)』に触れていただける機会を設けております。

今回の先行体験版は、発売に向けてゲームをより良くするため、皆様にぜひプレイ後フィードバックをお願いしております。ぜひ熱いレビューをお待ちしております。

※PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)体験版は後日配信を予定しております。

【Steam先行体験版 概要】

タイトル： DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）体験版

配信期間： 2026年2月20日AM10時(日本時間)～3月3日AM11時(日本時間)

プラットフォーム： Steam

参加方法： 配信開始後、Steamストアページよりダウンロード

フィードバック方法： プレイ後に設置される専用アンケートフォームにて受付

■バリエーション豊かな強力攻撃「神技」

Steam Nextフェス :https://store.steampowered.com/sale/nextfestSteam Nextフェス：2026年2月エディションDAMON and BABY 公式サイト :https://www.arcsystemworks.jp/damonandbaby/

バリエーション豊かな強力攻撃「神技」。個性が異なる技を駆使し、敵を圧倒しよう。

■キャラクター紹介第2弾！個性豊かな魅力あふれる登場キャラクターたち！

■ほしいものリスト・ウィッシュリスト登録受付中！

『ガーゴイル』 地獄保険のオペレーター。魔法通信を通じてデイモンの旅をサポートする。『コンビ二店主』 砂漠の街にあるコンビニの店主。ぶっきらぼうだが親切で、デイモンに旅の拠点となるトレーラーを貸し出す。『ウィリアム』 神出鬼没の地図職人。「ワケあり」の特殊な能力を持っており、各地にある謎の石碑「グレイスの足跡」を追っている。『ココペリ』 シャーマンの指輪商人。古い予言に従い、デイモンを「運命の者」として導く。『ヌーノ神父』 デイモンの旧友。ある事件に巻き込まれ、命を落とす。力尽きる間際、不思議な子供を守るためにデイモンを召喚した。『死神』 丁寧な物腰でデイモンの前に現れる謎の悪魔。デイモンから子供を奪うために執拗に追ってくる。

Nintendo Switch(TM)/PS5(R)/PS4(R)とSteam(R)にて、『DAMON and BABY（デイモン＆ベイビー）』のほしいものリスト、ウィッシュリスト登録を受付中です。ぜひストアからチェックしてください。

＜ゲーム概要＞

不思議な子供から離れられなくなった魔王「デイモン」が、呪いを解く冒険に出る心温まる物語が展開します。広大な世界を巡る探索型アクションと、精密な射撃が楽しめるツインスティックシューターを融合させた新感覚アクションアドベンチャー。拠点での強化と探索パートを往復しながら、ハンドガンやマシンガンなど多彩な武器を駆使し、戦略的なボスバトルに挑みます。スキルカスタマイズや豊富な着せ替え要素により、自分だけのプレイスタイルとビジュアルで冒険を楽しめるのが魅力です。さらに、オフラインでの二人協力プレイにも対応。相棒の犬を操作してアイテム収集や戦闘アシストを行います。広大な世界を冒険する「子連れ魔王」の物語をお楽しみください。

製品タイトル：DAMON and BABY（デイモン&ベイビー）

発売予定日：2026年3月26日（木）発売予定

価格：【通常版】ニンテンドーeショップ ・Steam：2,300円（税込）

PlayStation Store：2,310円（税込）

【デラックスエディション】

（ゲーム本編／デジタルアートワークス＆サウンドトラック）

ニンテンドーeショップ ・PlayStation Store・Steam：2,860円（税込）

※ダウンロード版のみ

ジャンル：見下ろし型ガンアクションアドベンチャー

対応機種：Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R)

※ダウンロード版のみ

プレイ人数：１～２人 ※オフラインプレイのみ

レーティング：IARC 12歳以上

公式サイト：https://www.arcsystemworks.jp/damonandbaby/

権利表記：(C) ARC SYSTEM WORKS

