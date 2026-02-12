AIを「日々のニュース」としてチェックする時代へ【検索トレンドで読み解くAI】

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）*、メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、世界40カ国・地域を対象に、2025年10月14日から2026年1月14日までの期間における、「AI」に関連したGoogle検索のキーワードを調査***しましたので、その結果をお知らせいたします。

前回の調査を行った際のリリース（2025.11.06）はこちら(https://www.auncon.co.jp/press/release/2025-11-06/)をご覧ください。

■はじめに

2025年の10月から2026年1月の期間における検索トレンドでは、各国でAIに関するニュース検索が定着していることが明らかになりました。その背景には、ベンダー各社の相次ぐ発表に加え、EU(欧州連合）が定める「EU AI Act（EU AI規制法）」への関心の高まりがあります。

これらの検索トレンドを通じて、最新のAIに関する市場の動向を把握し、今後の情報発信やマーケティング戦略などに活かしていくことが重要です。

■AIに関するニュースへの注目

今回の検索キーワードランキングにおいて、最も顕著だったのは、AI関連ニュースの検索急増です。「AI news today」「AIニュース」「OpenAIニュース」「Google AIニュース」など、ニュースを示すキーワードが35カ国・地域でランクインしました。

この背景には、次世代のAI関連サービスやAI関連企業の最新動向について、ニュースメディアを通じて情報収集し、それらを自身の業務や生活に取り入れたいという層が増えていることが考えられます。

また、2026年1月には、アメリカで「CES 2026」が開催されました。CES（Consumer Electronics Show）は、毎年ラスベガスで開催されるテクノロジー見本市で、この分野において世界で最も影響力のあるイベントとされています（※1）。2026年度は「Intelligent Transformation（知能化）」が主要テーマとなり、自動車や人型ロボットといった物理的な実体を持つAI関連の最新事例が数多く発表されました。こうした世界規模のイベントがニュースとして報じられたことが、一般層の検索意欲を刺激する大きな要因になったと言えます。

このように、AIは単なる技術的なトピックではなく、私たちの経済や生活を左右する日々のニュースとして追うべき対象へ変化しつつあることが、今回の調査で示されました。

【複数の国・地域でランクインしたAI関連ニュースを検索したキーワード】※AI関連ニュースを検索するキーワードが、Google トレンドのトップ10にいくつの国・地域でランクインしたのかを示しています。

■EU AI Act（EU AI規制法）への注目

「eu ai act news（EU AI規制法 ニュース）」というキーワードが21カ国・地域でランクインしました。

EU AI Act（以下、EU AI規制法）は、EU（欧州連合）がAIの安全性、透明性、倫理性を確保するために定めたEU域外にも適用される世界初の包括的規制(※2)です。

2024年の発効後、2025年から2027年にかけて順次ルールが適用（※3）され、規制範囲が拡大していることが注目の背景にあります。

特に違反した場合の制裁や摘発事例への関心が高く、規制当局の最新動向を確認する検索が活発化しています。

■さいごに

今回の調査で、AI関連の動向が日々のニュースとして確認されていることが明確になり、各国の法規制やサービス展開を注視する動きが見られました。

法整備が進む中、AIの社会実装など世界規模のトレンドをいち早く捉え、情報をアップデートし続けることが、企業やマーケターにとって不可欠な戦略となります。

今後も引き続き、ビジネスや日常へのさらなる定着が進むAI市場の動向に注目です。

各国・地域別の検索トレンドを含む、本調査レポートの完全版は、 アウンコンサルティングのウェブサイトをご覧ください。

完全版レポートはこちら :https://www.auncon.co.jp/press/release/2026-02-12/

■調査概要

【調査主旨】

世界40カ国・地域におけるAI関連の検索キーワード調査

【調査要綱】

・対象国・地域： OECD加盟主要国を中心にアウンコンサルティングにて抽出した40カ国・地域

・検索キーワード順位データ：Googleトレンド - https://trends.google.co.jp/trends/

<データ取得条件>

[検索キーワード]：「AI」

[対象期間]：2025/10/14～2026/01/14

[カテゴリ]：すべてのカテゴリ

[取得データ]：関連キーワードを「注目」の指標で並び替えた上位10件を取得（※生成AIに関連しないキーワードは除外）

・調査実施期間：2026年10月14日～2026年01月29日

・Googleトレンドの集計に関する詳細：Googleトレンドのデータに関するよくある質問

- https://support.google.com/trends/answer/4365533）

【出典】

（※1） CES.tech プレスリリース - What Not To Miss at CES(R) 2026（2026年1月2日） , https://www.ces.tech/press-releases/what-not-to-miss-at-ces-2026(https://www.ces.tech/press-releases/what-not-to-miss-at-ces-2026)

（※2） European Commission - AI Act , https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

（※3） 欧州委員会 - Timeline for the Implementation of the EU AI Act, https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act(https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act)

