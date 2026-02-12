粧美堂のコスメブランド『Meica（メイカ）』× 花と緑のリーディングカンパニー『日比谷花壇』の 「スペシャルコラボレーションシリーズ」がロフト※にて先行発売開始！

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、コスメ・化粧雑貨ブランド『Meica（メイカ）』と、花と緑のリーディングカンパニー『日比谷花壇』の「スペシャルコラボレーションシリーズ」を、2026年2月中旬より全国のロフト※にて、先行発売を開始しました。※一般発売は3月19日（木）を予定しております。

※一部店舗を除く

新商品は、粧美堂のコスメブランド『Meica（メイカ）』と、花と緑のリーディングカンパニー『日比谷花壇』による「スペシャルコラボレーションシリーズ」です。本シリーズは、ネイルオイル、ハンドクリーム、モイストフラワーリップなどのケアアイテムをはじめ、ポーチや巾着といった雑貨まで幅広いラインナップを展開。花々の持つ色の力と美しさが詰まったアイテムが揃っています。各アイテムには、色彩ごとにキーワードを込めており、使うたびに日常に彩りを与えることをコンセプトとしています。忙しい毎日の中でも、花の色彩に触れながら自分自身を見つめ直し、前向きな気持ちで前進してほしいという想いを込めました。パッケージデザインや香りにもこだわり、やさしい色合いと心地よい香りが、気持ちに彩りをプラスします。自分用としてはもちろん、大切な人へのギフトとしてもおすすめで、心をリフレッシュさせるきっかけとなるアイテムをお届けします。

商品概要

■商品名：Meica 日比谷花壇コラボ ネイルオイル

■価格：1,210円（税込）

〈 Joyful bouquet 〉〈 Embrace bouquet 〉

■商品名：Meica 日比谷花壇コラボ ハンドクリーム 5本セット

■価格：1,980円（税込）＊マルチに使えるディスプレイカード付き

5本セット

香りのラインナップ：

・ジョイフルブーケ

・セレニティブーケ

・トランクウィルブーケ

・オーラブーケ

・エンブレイスブーケ

■商品名：Meica 日比谷花壇コラボ ハンドクリーム＆ネイルオイル

■価格：1,540円（税込）＊マルチに使えるディスプレイカード付き

〈 Serenity & Joyful bouquet 〉〈 Aura & Embrace bouquet 〉

■商品名：Meica 日比谷花壇コラボ モイストフラワーリップ

■価格：1,210円（税込）＊お花と金箔入りのクリアタイプのリップ

※唇に色はつきません

〈 Joyful bouquet 〉〈 Serenity bouquet 〉〈 Embrace bouquet 〉

■商品名：Meica 日比谷花壇コラボ ハンドクリーム

■価格：880円（税込）※保湿成分配合：シアバター (シア脂)

〈 Joyful bouquet 〉〈 Tranquil bouquet 〉〈 Embrace bouquet 〉

■商品名：Meica 日比谷花壇コラボ ポーチ

■価格：1,320円（税込）

（表）（裏）

■商品名：Meica 日比谷花壇コラボ 巾着

■価格：770円（税込）

（表）（裏）

こちらの商品は、粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/brand/meica/meica_hibiyakadan

Meica（メイカ）とは

花言葉からインスピレーションを得た、デイリー使いに嬉しいコスメや化粧雑貨を展開する、粧美堂の自社ブランドです。

想いのこもった花々を施したパッケージデザインは、大切な人へのギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にも。

日々を彩る、さまざまなアイテムをお届けしています。

株式会社日比谷花壇について

https://www.hibiya.co.jp/

1872年創業。現在、全国約190拠点で展開。

ウエディング装花や、フラワーギフト・生花の販売、お葬式サービス、景観プロデュース、花柄サービス、地域のまちづくり等、花とみどりを通じた高品質、高付加価値のライフスタイル提案を続けている。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。