「ウルテク フォームエージェント」の提供開始。インテントデータをもとに“今、興味がある企業”を特定し、自動アプローチを実現

ログリー株式会社

ログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、証券コード：6579、以下 ログリー）は、BtoBマーケティングエージェント「ウルテク（ https://uruteq.logly.co.jp/ ）」において、企業の行動データを活用して商談化率を高める新機能「ウルテク フォームエージェント」の提供を2026年2月12日(木)より開始しました。 本機能により、自社サイトへの訪問履歴や広告流入などのインテントデータから「ニーズが高まっている企業」を自在にセグメント化し、フォームエージェントの自動送信が可能になります。さらにウルテクの既存機能と連携することで、送信後の広告追客や架電アプローチまでをシームレスに接続し、リード獲得から商談化までを支援いたします。

■ 開発背景

これまで、BtoBマーケティングの現場では「どの企業がサイトに来ているか（匿名リード）」が可視化できても、そこに対する有効なアプローチ手段が不足していました。

工数の壁： 1件ずつフォームに入力・送信するには膨大な時間がかかり、ホットなタイミングを逃してしまう。

一過性の壁： 既存のフォームエージェントツールは「送って終わり」が多く、クリック後の追客やインサイドセールスとの連携が分断されている。

結果として、興味を持ってくれた企業を取りこぼしてしまう「機会損失」や、成果が見えない「やりっぱなしの施策」が常態化していました。これらの課題を解決するため、本機能を開発いたしました。

■ 「ウルテク フォームエージェント」4つの特長

ウルテク フォームエージェントは以下の4つのステップで、効率的かつ精度の高いアプローチを実現します。

1. 特定（Who）：行動データに基づく「ホットリード」の抽出

自社サイト内外のアクセスデータや企業属性など、多様な条件を自由に組み合わせた柔軟なセグメント作成が可能です。

＜抽出条件の組み合わせ例＞

タイミング：直近7日以内に訪問した企業、〇回以上訪問している企業

興味関心：「料金ページ」や「フォーム」まで到達したが離脱した企業

流入経路：特定のWeb広告（UTMパラメーター単位）から流入した企業

属性：ターゲットしたい業種、売上規模、従業員数 など

※上記は一例であり、戦略に応じた条件設定により、無差別なリストではなく「今、検討度合いが高い企業」だけをピンポイントで抽出します。

2. 作成（What）：テンプレート活用による工数削減

抽出したターゲットに対し、ゼロから文面を作る必要はありません。あらかじめ設定した複数のテンプレートから、顧客の属性に合わせた最適な文面を選択・設定するだけで準備が完了します。

3. 配信（Do）：ワンクリックで実行

ターゲットと文面の設定完了後、ワンクリックで配信が開始されます。1件ずつ手動で入力・送信していた膨大な作業時間をゼロにします。

4. 分析（Analysis）：詳細な効果検証

「どの企業に配信したか」だけでなく、「どの企業がクリックしたか」「その企業にはどのような興味関心（インテント）が付与されているか」、そして「最終的に商談に繋がったか」までを可視化・分析可能です。

■ウルテク 既存機能との連携による成果の最大化

「ウルテク フォームエージェント」は単体でも機能しますが、ウルテクの既存機能と組み合わせることで、「送りっぱなし」を防ぎ、商談化率をさらに高めることが可能です。

ウルテク広告連携（リターゲティング）

DM内のリンクをクリックした関心度の高いユーザーに対し、Meta（Facebook、Instagram）やログリーが提供するネイティブ広告（LOGLY Ads Context(https://lift.logly.co.jp/)）を配信。検討期間中のユーザーの記憶に留まらせ、再来訪を促します。

営業連携（リアルタイム通知）

DM経由でサイトに再来訪した瞬間、Slackやメールで担当者に通知を送ることが可能です。企業の代表電話や部署番号も連携されるため、インサイドセールスは顧客がサイトを見ている「最も熱いタイミング」を逃さず架電できます。

■ サービス料金

ウルテクをご利用いただいている企業様に限定したサービスです。

料金の詳細はお問い合わせください。

※ウルテクご契約中のお客様限定で一部無料で配信が可能です。

■ 今後の展望

ウルテク サービス資料ダウンロード :https://uruteq.logly.co.jp/download-service/?utm_source=prtimes&utm_medium=click&utm_campaign=press_release_formagent

ウルテクは今後も、BtoBマーケティングにおける「集客・分析・アプローチ・検証」のサイクルをテクノロジーで効率化し、マーケティング担当者が戦略業務に集中できる環境の構築を目指してまいります。

■ ログリー株式会社について

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と BtoBマーケティングエージェントウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ログリー株式会社

ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp