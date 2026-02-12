株式会社LiB、トレンダーズ株式会社と資本業務提携

株式会社LiB

株式会社LiB（所在地：東京都港区、代表取締役社長：松本洋介、以下「LiB」）は、トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子、東証グロース上場：証券コード 6069、以下「トレンダーズ」）と、ECコンサルティング事業における協業を目的とした資本業務提携を行いましたので、お知らせいたします。

■ 資本業務提携の背景と目的

LiBは2014年の創業以来、プロフェッショナル人材の柔軟な働き方を支援する転職エージェント「LIBZ」に加え、企業の非連続な成長を支えるアウトソーシング支援サービス「LIBZ BPO」を展開してまいりました。特に「LIBZ BPO」では、業務設計から最適な人材のアサイン、運用までを一気通貫で担い、企業のDX推進や組織課題の解決を支援しています。

一方、トレンダーズ社は2025年12月に、Amazon等のECモールに特化した戦略コンサルティングを手掛ける「しるし株式会社」を子会社化し、ECコンサルティング事業へ本格進出しています。

この度の提携により、LiBが培ってきた「人材調達力」「業務設計力」「DX推進ノウハウ」を、トレンダーズ社が推進するECコンサルティング事業へ導入いたします。これにより、同事業におけるオペレーション体制の強化、提供ソリューションの拡充、および顧客層の拡大を共同で目指してまいります。

■ 今後の取り組み両社は本提携を通じ、以下の領域を中心に協業を進めてまいります。- ECコンサルティング事業における業務設計・運用体制の構築支援- プロフェッショナル人材の活用- 新規マーケティングソリューションの開発支援

LiBは今後も、企業の事業成長と個人のキャリア形成を両立させる新たな価値創出に取り組んでまいります。

■ 株式会社LiBについて

LiBは、「1人の可能性をどこまでも活かせる仕事のカタチをつくっていく。」というミッションを掲げ、個人と企業のそれぞれに、事業を通じてアップデートとマッチングの仕組みを提供しています。

会社概要

代表者：松本洋介

設立：2014年4月

所在地：東京都港区芝浦3-6-14-3階

事業内容：逆求人型転職エージェント「LIBZ」の開発・運営／人材派遣／人材紹介業

URL：https://www.libinc.co.jp/

■ トレンダーズ株式会社について

トレンダーズは、「トレンドを捉え、新しい時代を創る」をミッションに掲げ、ECコンサルティング事業・マーケティング事業・インベストメント事業の3つの事業展開を行っています。

会社概要

代表者：黒川涼子

設立：2000年4月

所在地：東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル8Ｆ

事業内容：ECコンサルティング事業／マーケティング事業／インベストメント事業

URL：https://www.trenders.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社LiB 広報

E-mail：pr@libinc.co.jp