エー・ディー・ワークス 系統用蓄電所の第一拠点「ADW三重松阪蓄電所」 現地にて竣工式を開催

株式会社ADワークスグループ「ADW三重松阪蓄電所」

株式会社ＡＤワークスグループ（所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫､以下「ADWG」）の子会社で、収益不動産事業を推進する株式会社エー・ディー・ワークス（本社：東京都千代田区､代表取締役社長：鈴木俊也、以下「ADW」） は、再生可能エネルギー（以下「再エネ」）の普及と電力安定化に寄与する新規事業「系統用蓄電所」において、第一拠点となる「ADW三重松阪蓄電所」の竣工式を2026年1月27日に執り行い、事業の節目を関係者とともに祝いました。

収益不動産売買というワクを超え、当社グループのビジョンに基づく新規ビジネスとして取り組んでまいります。

1. 再エネの普及に必要不可欠な系統用蓄電所開発に取り組む

ADWは、2025年より系統用蓄電所の開発に取り組んでまいりました。

昨今、DXの進展や、化石燃料から電力へのシフトに伴い、電力需要は増加の一途をたどる中、政府は2040年までに再エネ比率を40％以上に引き上げる目標を掲げています。自然サイクルの影響を受けやすく、発電量に波がある再エネの安定供給を確保するためには、その出力変動に対応し電力の需給バランスを調整する系統用蓄電所の普及が必要不可欠です。ADWは、系統用蓄電所開発を、社会的意義が高く、参入価値のある新規事業として2025年から推進してきました。その第一拠点が「ADW三重松阪蓄電所」です。

2.小規模な高圧設備でスピード感ある開発を実現

エネルギー庁「第7 次エネルギー基本計画の概要」より当社作成

系統用蓄電所事業の仕組みは下図のとおりです。当社は事業者として土地の取得及び蓄電所設備への投資を行います。貯蓄された電力を卸電力市場・容量市場・需給調整市場にて運用することにより収益を獲得いたします。

ADW三重松阪蓄電所においては、電力の売買をアグリゲーター（運用プラットフォーム提供）としてデジタルグリッド株式会社に委託します。ADWがこの1年間で開発を進めてきた拠点は全て出力2,000kW以下の高圧設備であり、スピード感のある開発が可能な範囲で最大限の容量を備えた蓄電所を開発していきます。

3. 第一拠点の竣工式を開催、関係者で稼働開始の節目祝う

左：系統用蓄電所の稼働イメージ／右：時間帯ごとの発電量と蓄電池の利用イメージ竣工した蓄電所前にてテープカットを行う様子

2026年1月27日、「ADW三重松阪蓄電所」現地にて竣工式を執り行いました。施工会社であるサステナブルホールディングス株式会社、アグリゲーターのデジタルグリッド株式会社、O＆M（運営・保守）のJESM株式会社各社の代表の方々らにご参列いただき、竣工祝いと安全祈願を行うとともに、持続可能な社会の実現に向けた決意を新たにしました。今後も、関係会社をはじめ地域との連携も深めながら、事業を推進してまいります。

4. 本稼働は3月を予定、用地取得も引き続き積極的に進める

ADW三重松阪蓄電所は、今後試運転を開始し、3月より本連系を実施予定です。また、本年も引き続き積極的な用地取得を進める方針であり、昨年取得済みの第三拠点に続き、年内に最大7箇所の用地を追加取得する計画です。

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループとその子会社（事業会社）からなるADWGグループは、東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置く、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。



1886年に創業した「青木染工場」を前身とすることから、現在の社名は「Aoki Dyeing Works（青木染工場）」に由来しており、約140年の長き歴史は社員にも広く知られています。



2024年、目指すべき不動の指針である北極星として『ワクを超えるしなやかな発創で、世界を色鮮やかに染め直す。』を掲げ、10年後のビジョンに『富の循環を創出し、誰もが心に火を灯せる社会を作る』『税前利益200億円／BtoCシェア40％』を定めています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/