３月８日は「ザッパの日」─姫路太市の魅力あつまる感謝祭。3/7（土）より３日間、ミモザに想いをのせてザッパ村で開催

株式会社ZAPPA(C)ザッパ村／株式会社ZAPPA

株式会社ZAPPA（代表：野阪愛由、本社：兵庫県姫路市石倉54-7）の運営する本社複合拠点「ザッパ村（ZAPPA VILLAGE）」は、2026年3月7日（土）から9日（月）までの3日間、年に一度の感謝祭「ザッパの日」を開催します。

3月8日（ミモザの日・国際女性デー）は、ZAPPAのコーポレートフラワー「ミモザ」と「ざっぱ＝38」の語呂にちなむ特別な日。地域の各事業者さまとのコラボやものづくり体験、キッチンカーやフリーマーケットSDGzappa、直営店の特別企画など、地域の衣食住「楽しい・おいしい・つくる」を一堂に。現在ザッパ村で配布中のフライヤーを、期間中持参すると珈琲ドリップバッグのプレゼントも。

開催概要

3日間の主なプログラム

直営店舗の３日間限定特別企画

ザッパ村の村長、村民よりメッセージ

- 名称：ザッパの日（ザッパ村の感謝祭）- 会期：2026年3月7日（土）～9日（月）10:00-15:00- 会場：ザッパ村（〒671-2231 兵庫県姫路市石倉54-7）- 主旨：3月8日を中心とするお客様感謝デー。地域の皆さまと小さなしあわせを分かち合う3日間。3/7（土）｜地域の魅力を発見！(C)ザッパ村／株式会社ZAPPA- はりまグリーンラボ：姫路産モルトの地ビール- はっくるべりー：地元で愛されるベーカリー- 太市筍組合：名産“太市たけのこ”関連商品の販売- アトリエザッパ山陽百貨店の出品作家さま特別ブース（ブランド敬称略）toco*toco：ロザフィ・フラージュアクセサリー）HICHI：ハッピーメイククセサリーhandmad DON：リネン・コットンの大人服3/8（日）｜ザッパ村のものづくりを体感！(C)ザッパ村／株式会社ZAPPA- 村の小さな縫製工房Noi Cucire Zappa：ライブミシンによるお好みデニムトート製作販売- Burano Zappaの編み物教室「あみあみ倶楽部」：製作作品の販売- 桜山公園マーブルタウンよりキッチンカー（屋号敬称略）ごはんやnonna：トロトロオムライスなないろキッチン：ベトナムの味バインミー3/9（月）｜エコなお気に入りやカワイイを発掘！(C)ザッパ村／株式会社ZAPPA- ザッパ村のフリーマーケット「SDGzappa」※3月は第3月曜16日も開催予定です。(C)ザッパ村／株式会社ZAPPA- 小さなしあわせあつまるカフェ harappa：ミモザクッキー缶やミモザ特別メニュー- zappa本店／Burano Zappa：ご購入金額に応じ「てこぽこカフェ無料券」または「オリジナル巾着＆靴下」プレゼント- 就労継続支援B型事業所てこぽこ：3/8-9の2日間オープンカフェ開催- フライヤー持参で tot coffee の珈琲ドリップバッグを進呈※前日までザッパ村で配布中：なくなり次第終了となります。

ミモザが最大の見ごろを迎える季節、私たちザッパ村の民にとって、毎年3月8日はミモザとZAPPA（38）が重なる大切な日。私たちはこの日に合わせ、いつも支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを伝える3日間として、寒い冬から準備して参りました。

今一瞬のきらめきに気付ける時間や余裕が、あらゆる機会で失いがちなこの時代。つくる・味わう・分かち合うことを通じて「小さなしあわせを、大きなしあわせに」できる催しをたくさんご用意しております。ご家族やご友人をお誘いの上、ぜひお気軽に遊びにいらしてください！村民一同お待ちしております！

会場のご案内

安全・運営に関して

会社・ザッパ村について

(C)ザッパ村／株式会社ZAPPA- 住所：〒671-2231 兵庫県姫路市石倉54-7- アクセス：・JR姫新線「太市」駅から徒歩約16分・山陽自動車道「姫路西」ICより約2分・姫路バイパス「太子東」ICより約7分- 営業時間：10:00-17:00（イベント開催時間は10:00-15:00）- 駐車場：約４０台駐車可能（無料）- 雨天・荒天時、プログラムの一部が変更となる場合があります。- 会場では広報・記録のため写真/動画撮影を行います。掲載不可の方はスタッフにお声かけください。- 運営会社：株式会社ZAPPA- 所在地：〒671-2231 兵庫県姫路市石倉54-7- 公式サイト：https://zappa-village.jp/

「おおざっぱ」はこころの余白「ちがい」をお互いの居場所と捉え、ともにしあわせを共創していくライフスタイルを提案している株式会社ZAPPA。ザッパ村（ZAPPA VILLAGE）は、そんな居場所を体現する場所として、衣（天然素材の婦人服・播州織の手しごと）、食（地元食材のカフェ／スイーツ）、住（就労継続支援B型事業所を中心とした地域共創）が集う体験型の複合拠点。「小さなしあわせを、大きなしあわせに。」を経営理念に、敷地内でワークショップやレザークラフト体験、音楽教室、ドッグサロン等を併設、世代を超えたひだまりの様なしあわせが分かち合える居場所を育んでいます。ザッパ村のほか、山陽百貨店にアンテナショップ、佐用町でデイサービスを運営している。

本件に関するお問い合わせ

- 担当：株式会社ZAPPA 事業デザイン本部「ザッパの日」担当- TEL：079-269-1048