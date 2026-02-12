エクサウィザーズ、IT/AIサービス導入時のセキュリティチェックを支援する「exaBase コーポITエージェント」を発表

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、ITサービス導入時のセキュリティチェックを支援する「exaBase コーポITエージェント」を、2026年春からトライアル提供することをお知らせします。日々登場する新しいIT/AIサービスを導入する際、多くの企業では「セキュリティチェック」が大きなボトルネックとなっています。本サービスは、AIエージェントが利用規約や関連文書を解析。企業独自のチェック基準に沿って、セキュリティチェックシートへの回答案を自動生成します。情報システム部門の負担を大幅に軽減することで、日本企業における迅速かつ安全なIT/AIサービスの導入に貢献します。

☑ 開発背景

生成AIの急速な普及により、企業が検討すべきIT/AIサービスは日々増加しています。そうした中、情報システム部門では以下のような負担が重くなっています。

- 新しいIT/AIサービスが次々と登場するが、それぞれのサービスについてセキュリティチェックが必要- 担当人材が不足しており、チェックに時間がかかる- 利用規約やプライバシーポリシーは数百ページにおよぶことも多く、読み込みに膨大な時間がかかる- サービスの規約は頻繁に更新されるため、定期的な再評価も必要

こうした負担が、日本企業におけるIT/AIサービス導入の遅れの一因となっています。エクサウィザーズはこの課題を解決するために、「セキュリティチェック」と「定期的な再評価」の負担を最小化し、安全かつ迅速なサービス導入を可能にするexaBase コーポITエージェントを開発しました。

☑ exaBase コーポITエージェントの4つの特徴

本サービスは、高度な専門知識と多大な時間を要するIT/AIサービスのチェック業務を効率化し、企業の安全なAI活用をサポートします。

１. 企業独自のチェック基準に対応

企業ごとに異なるセキュリティチェックシートやフォーマットをそのまま登録可能です。企業のチェック基準に沿ってAIエージェントが回答のドラフトを自動生成するため、既存の審査フローを崩さずに導入可能です。

図 1：チェック実行中画面

２. 回答の根拠を明示し、正確性を担保

AIによる回答には、その根拠となる条文を必ずセットで表示します。提示される文章が実際の規約文書内に存在することを確認できる仕組みで、チェック担当者は情報の正確性を即座に確認できます。

図 2：根拠条文の提示画面

３. 数百ページに及ぶ文書精査の時間を大幅に短縮

IT/AIサービスの利用規約やプライバシーポリシーなどは、時には数百ページにおよぶ膨大な量となり、担当者のチェック負荷は甚大です。AIエージェントが必要箇所を迅速に特定・抽出することで、チェックにかかる時間を大幅に短縮します。

４. 導入後の定期的な再評価をサポート

利用規約やプライバシーポリシーの改定、認証の更新など、定期的に確認・再評価する運用をサポートします。一度審査して終わりではなく、常に最新のリスク状態を把握できます。

☑ 今後の展開

2026年春からお客様へトライアル提供を開始予定です。今後は、本サービスによるチェック業務の効率化を入り口として、多様なIT/AIツールを統合的に活用できる環境構築の支援など、さらなる付加価値を提供してまいります。エクサウィザーズが掲げるのは、単なるツールの提供にとどまらない「仕事の進め方」そのものの変革です。人間中心であった従来の業務を、AIエージェントの自律的な支援を前提とした業務へとシフトさせ、人間が本来向き合うべき戦略的なミッションにリソースを集中できる環境を整えます。本サービスを起点に、単一の業務課題の解決を超え、組織全体のオペレーションをより高度なものへと進化させていきます。その一環として、本サービスの提供に加え、以下の支援も並行して行います。

１.AI導入の前提となる、データ管理の仕組み（ガバナンス）や利用ルール（ポリシー）の策定支援

２.安全なAI基盤のシステム設計

３.企業の安全なAI活用と適切なリスク管理体制づくり

４.セキュリティチェック結果を実際の運用に繋げる仕組みづくり

５.技術標準や環境の変化に合わせた柔軟なサポート

エクサウィザーズは、企業における業務設計がAIエージェント中心になっていく中で、exaBase コーポITエージェントが"司令塔"として、ITツールやAI/SaaSをコントロールしていく世界の実現を目指してまいります。

本サービスの詳細はこちらからお問い合わせください。

https://exawizards.com/exabase/services/contact/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/