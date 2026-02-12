スペインで開催された国際映画祭にて、中西悠綺が最優秀主演女優賞を受賞！

株式会社Ｙｕｕｋｉ Ｊａｐａｎ

俳優・中西悠綺が、2026年2月7日にスペイン・バルセロナで開催された国際映画祭 Barcelona Indie Awards 2026 において、 映画『Vessel of Rain』での演技が評価され、最優秀主演女優賞（Best Actress）を受賞しました。

本作『Vessel of Rain』は、静謐な映像美と繊細な心理描写が特徴の作品で、中西悠綺は物語の中心となる主人公を演じ、内面の揺らぎや感情の機微を深い表現力で体現した点が高く評価されました。

審査員からは

「言葉に頼らず、佇まいと感情の流れだけで物語を語る稀有な存在感」 「観る者の心に静かに残り続ける演技」

といったコメントが寄せられています。

中西悠綺は受賞にあたり、次のようにコメントしています。

「この作品と役に出会えたこと、そして評価していただけたことに、心から感謝しています。

作品を通して感じたものが、誰かの心に届いていたなら幸せです。」

本受賞を機に、中西悠綺は今後、国内外の作品への出演を視野に入れ、 俳優としてさらなる表現の幅を広げていく予定です。

【作品情報】

作品名 ： 雨の器 Vessel of Rain

出演 ： 中西悠綺/渡部純平/関めぐみ/森本青杏/沙央くらま/中尾文子

監督 : ふるいちやすし

プロデューサー/フォトグラファー : 中西由佳

エンディング曲 : 中西悠綺

受賞 ： Barcelona Indie Awards 2026 Best Actress（最優秀主演女優賞）

中西悠綺 （なかにし ゆうき）

13歳でデビュー。19歳で中華圏で活躍できる女優を目指し、台湾に語学留学ののち、チャン・ツィイーの母校でもある中国北京の国立演劇大学中央戯劇学院に進学し演技を学ぶ。また香港で武術を学ぶ。

中国映画『ワンダフル旅行社』 （原題：神奇旅行社）では日本人女優として前例のない主演に抜擢をされた。

現在公開中の長崎対馬で撮影した映画「TSUSHIMA」で主演、中国⻘島映画祭 最優秀主演女優賞を受賞した。

テレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」「つぐない」、松任谷由実の「冷たい雨」を公式で中国語カバーし世界配信中。

SNS総フォロワーは150万人以上を誇る。

中西悠綺OFFICIAL SITE https://www.yuukinakanishi.jp/