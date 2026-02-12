韓流スター御用達ヘアサロン「JOY187」日本初出店。2月21日ついに！グランドオープン！！

株式会社シルキースタイル

株式会社シルキースタイル（本社：東京都港区）は、韓国・ソウルのビューティー聖地、清潭洞（チョンダムドン）でａｅｓｐａ、SHINeeやXGなど世界的人気アーティストを手掛けたトップサロン「JOY187」の日本初出店となる日韓の技術が融合した美容室「JOY187 in YU1L（ジョイイチハチナナ イン ユイル）」を、2026年2月21日韓国本店のトップデザイナー監修の元、半年間の準備期間を経て、日韓の技術が高度に融合した「完成体」として、満を持しての本格始動いたします。

サロン風景

■ 半年間にわたる技術研鑽。短期研修では到達できない「本場の鮮度」へのこだわり

「JOY187 in YU1L」の最大の強みであり最も大切にしているのは、技術の鮮度です。

グランドオープンまで約半年間のプレオープン期間を設けたのは、技術の「アジャスト（最適化）」と「鮮度」に妥協を許さないためです。トレンドの移り変わりが極めて早い韓国美容において、短期間の現地研修だけでその真髄を習得し、維持することは容易ではありません。

当サロンでは、韓国「JOY187」本店のトップデザイナーが日本に常駐。日々アップデートされるソウルの最新技法をタイムラグなく日本のスタッフへ直接伝承する体制を敷いています。この半年間、現役ＫＰＯＰアイドル等を手掛けるヘアデザイナーが日本のスタイリストを徹底的に指導し、日本の髪質や骨格に適合させるための技術研鑽を重ねてまいりました。

この期間中には、ライブやメディア出演のために来日したK-POPアイドルがヘアメイクに訪れるなど、常にプロフェッショナルなビジュアルを求められる現場においても、当サロンの技術が活用されています。

■ 日本の繊細な基礎技術 × 韓国の最先端トレンド。唯一無二の「二刀流」スタイル

韓国式のシャンプーを体験韓国無重力パーマ

当サロンのスタイリストは、日本国内で研鑽を積んだ高い基礎技術と、本場韓国のプロフェッショナルな感性を併せ持つ「ハイブリッドな技術力」を強みとしています。日本人の繊細な髪質を熟知したダメージレスな施術と、世界を魅了する韓国のデザイン。この両面を高い次元で融合させた「二刀流」のスタイルで、お客様一人ひとりに最適化された本物の韓国ビューティーを提案します。

■ 現役デザイナー監修による韓国ヘアサロン直伝のメニュー

韓国人デザイナーが監修し、日本のスタイリストが施術を担当する「今、最も体験すべきスタイル」を展開いたします。

1. 最先端の韓国レイヤーカット 韓国アイドルや女優のカットを手掛けるデザイナー監修。動きのある柔らかな曲線と小顔効果で、今一番韓国で旬なトレンドをどこよりも早く提供します。

2. 韓国発！コテいらずの「無重力パーマ」 コテで巻いたような自然なボリューム感とウェーブを実現。毎日のセットを劇的に簡単にする新スタイルパーマです。（※一日の予約数を限定して提供中）

3. メンズヘアの新常識「ダウンパーマ」 韓国メンズヘアの主流。襟足やサイドをピンポイントで抑え、ハチ張りや絶壁をカバー。計算し尽くされたシルエットを叶えます。

4. トレンドカラーをフル装備 3ヶ月で変わると言われる韓国トレンドをいち早く反映。周りと被らない最先端のカラーレシピで、一人ひとりの個性を引き出します。

韓国レイヤーカット

無重力パーマ

ダウンパーマ

トレンドカラー

バレアージュ

韓国カット

アイドルヘアカラー

【店舗情報】

店名： 美容室 JOY187 in YU1L（ジョイイチハチナナ イン ユイル）

グランドオープン日： 2026年2月21日（土）

所在地： 東京都港区浜松町2-13-12 Rise Wellビル 3F

アクセス： JR山手線 浜松町駅 金杉橋口 徒歩2分 / 都営大江戸線 大門駅 徒歩5分

公式サイト/予約：JOY187 in YU1L(https://joy187.jp/japan/)

公式Instagram： @joy187_jp(https://www.instagram.com/joy187_jp/) / @yu1l_official(https://www.instagram.com/yu1l_official/)

【本件に関するお問い合わせ先】

E-MAIL：contact@yu1l.jp

TEL：03-3433-1864

株式会社シルキースタイル 担当：的場