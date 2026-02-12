コムニコ、2月18日（水）・19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026」に出展

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」が主催する、2月18日（水）と19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026」(https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/)に出展いたします。

「Eight EXPO 2026」は、「AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展」、「SDX 第5回 営業DX 比較・導入展」、「MSX 第5回 マーケソリューション 比較・導入展」の3つから構成され、コムニコは「MSX 第5回 マーケソリューション 比較・導入展」に出展いたします。コムニコの出展ブースでは、自社開発・提供するSNS運用効率化ツール「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」のご紹介やSNS運用相談を実施いたします。「Eight EXPO 2026」にご来場予定の方は、ぜひコムニコのブースにもお越しください。

「Eight EXPO 2026」開催概要

開催日時：2026年2月18日(水)・19日(木) 10:00～18:00

会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

コムニコのブース番号：MSX138

参加対象：営業部門の担当者・責任者、営業推進・営業企画担当者、カスタマーサクセス、パートナーセールス担当者、ITツール導入検討担当者、DX推進責任者・事業責任者

参加URL：https://eight-event.8card.net/eightexpo/202602/ （参加費無料）

主催：Eight（Sansan株式会社）

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に2,900件以上（2013年4月から2025年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/