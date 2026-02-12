【結婚相談所の「常識」を更新する】Realing Agent（リアリングエージェント）が、IBJ AWARD 2025 上下期ダブル受賞を達成

株式会社Realing

東京都渋谷区 - 株式会社Realing（代表取締役 佐藤 優）が運営する結婚相談所 Realing Agent（リアリングエージェント） は、株式会社IBJ（東証プライム上場）が主催する「IBJ AWARD 2025」において、上半期・下半期の連続受賞（ダブル受賞）を達成いたしました。

これは、従来の結婚相談所の枠を超え、データと戦略に基づいた「新しい成婚のカタチ」が、業界トップクラスの実績として証明されたことを意味します。

■ 「ただ結婚するだけ」なら、ここでなくていい。

Realing Agentが目指すのは、単なるマッチングではありません。 私たちは、成婚のその先にある豊かな人生（Life Design）」までを見据えた、圧倒的に質の高いサポートにこだわっています。

従来のような「お節介」ではなく、プロフェッショナルな「コーチング」。 個人の経験則や勘ではなく、再現性のある「戦略」。

「いつまでに、どんな未来を掴むか」を会員様と徹底的にデザインし、最短ルートでゴールへ導く。

この「Realingスタイル」が、多くの20代・30代の会員様から熱狂的な支持をいただいています。

「結婚が決まりました！」成婚退会後に、お二人揃って幸せのご報告に来てくださいました。

■ 上位15%未満の「IBJ AWARD」が証明する、“再現性”

BJ AWARDは、全国約4,500社超の加盟相談所の中から、1年間を通じて「成婚数」「入会数」「法令順守」「トラブルの有無」などで極めて高い基準を満たした相談所のみに贈られる賞です。

受賞率は全体のわずか15％未満（※2025年実績）。 この難関を1年を通じてクリアし続け、ダブル受賞を果たした事実は、私たちのメソッドが「特定の会員様の運」に頼るものではなく、「誰が活動しても成果が出る、再現性の高いシステム」として確立されていることの客観的な証明です。

■ 代表・佐藤 優からのコメント

「私たちのミッションは、婚活業界のスタンダードをアップデートすることです。

Realing Agentを選んでくれた会員様には、『結婚相談所を使ってよかった』ではなく、『Realingを使って人生が変わった』と言っていただきたい。 そのために、私たちはこれからも安心・安全・結果にコミットし続け、この国の『愛の総量』を最大化するトップランナーであり続けます。」

■ 今後の展望：業界の新たな「基準点」へ

最も大切にしている「成婚」の瞬間。会員様の幸せを共に祝う代表取締役 佐藤 優（左）チーフカウンセラー 神崎しほり（右）

Realing Agentは、今回の受賞を通過点とし、さらなる進化を目指します。

Service Design： 支援プロセスのさらなる体系化と、属人化しない高品質なサポートの標準化。

Customer Experience： カウンセリング技術の向上による、会員様体験（CX）の最大化。

Network Strategy： 全国の優良相談所との連携強化による、マッチング機会の創出。

私たちは、古い常識にとらわれず、常に「今、最も選ばれる婚活サービス」として走り続けます。

【Realing Agent 概要】

サービス名： Realing Agent（リアリングエージェント）(https://realing-agent.com/)

運営会社： 株式会社Realing（東京都渋谷区）

理念： 「日本にもっと愛を。私たちの志で」

概要： 結婚を単なるイベントではなく、戦略的プロセスとして捉え、個々の人生の選択と向上に向き合う婚活支援サービス。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Realing(https://realing.co.jp/)

TEL：03-6805-1992（年中無休：12:30～21:30）

E-mail：info@realing.co.jp

広報担当：堂本