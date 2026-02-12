グランド ハイアット 福岡 開業30周年

株式会社博多住吉ホテルマネジメント

1996年の開業以来、福岡の街とともに歩み続けてきたグランド ハイアット 福岡（博多区住吉1-2-82 総支配人 佐藤 丈）は、2026年4月に開業30周年を迎えます。これまで支えてくださったお客様への感謝の想いを込め、館内各部門が趣向を凝らしたアニバーサリープロモーションを年間を通して展開いたします。料理、宿泊、ウェルネス、サービス──それぞれの分野において、30年の歩みの中で培ってきた経験とクオリティを改めてお届けする、特別な一年です。

【開業30周年記念宿泊プラン】

2025年新設のハカタスイートで味わう、和モダンと「包む」文化を体感

開業30周年を記念し、30万円の特別な2名様用ご宿泊プランをご用意しました。福岡・博多の特色を散りばめた72平方メートル の「ハカタスイート」は、日本茶を楽しめるTea Barや置炉、縁側をイメージした空間など、和の要素を現代的に解釈し、福岡らしさと融合した2025年夏新設の特別な客室です。アロマトリートメントの癒し体験や地元食材を使った特別ディナーに加え、「包む」をテーマにスタッフが厳選した日本のものづくり企業のこだわりギフトをご用意。価値をさらに高めるプレミアムプランで、五感を満たす贅沢なひとときをお過ごしください。

期間：2026年3月9日(月) - 12月21日(月)

料金：300,000円（サービス料込・税別）

客室タイプ: ハカタスイート

宿泊プラン特典

レストラン「ザ マーケット エフ」での地元食材を使った特別ディナーコース / クラブ オリンパス内「庵SPA FUKUOKA」での禅 ZEN シグネチャー 60分コース / ギフトセット：バスアメニティ（KITWAバスエッセンス＆ソープ、’育てるタオル’）、小倉織風呂敷 / インルームチェックイン / アーリーチェックイン / レイトチェックアウト / 駐車場無料

詳細・オンライン予約 :https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/offers/f704d6cd576e43c7af79d3ec164addbf

【毎月30日開催】30周年記念 スペシャルビュッフェ - 九州シェフズ・ジャーニー

4月から10月までの毎月30日、ディナータイム限定で全7回のスペシャルビュッフェを開催いたします。30年の歴史は、シェフたちが歩んできた“旅”の記録でもあります。九州各地の生産地に足を運び、人と出会い、食材と真摯に向き合ってきた歴代シェフの想いを、フルビュッフェと特別なメインディッシュで表現します。本企画の目玉は、お一人様につき一皿ずつ提供するスペシャルメインディッシュ。シェフがゲストの目の前で最後の仕上げを施し、完成の瞬間を共有する、記念企画ならではの演出です。

第1回目となる4月30日(木)のメインディッシュは「サステナブルロブスターと糸島・加布里漁港の天然ハマグリの白ワイン蒸し 唐津産雲丹のソース 北九州・合馬のたけのこ添え」(写真右）。5月以降のメインディッシュは公式ホームページにて順次発表いたしますので、どうぞご期待ください！

過去・現在・未来をつなぐシェフズ・ジャーニー。30年分の感謝を一皿一皿に込め、内容・体験ともに“価格以上の満足”を追求した、特別な一夜をお楽しみください。

期日：2026年4～10月の毎月30日

場所：1Fレストラン「ザ マーケット エフ」

時間：17:30 - 22:00（ラストオーダー21:00）

料金：8,000円 / お子様(12歳まで) 4,000円（税・サービス料15%含む）

※5月以降のメインディッシュは公式HPにて順次お知らせいたします

※仕入れの状況によってメインディッシュを変更する場合がございます

オンライン予約 :https://www.tablecheck.com/shops/grandhyattfukuoka-the-market-f/reserve?menu_items=68da26adcf41c1c4ae3fa222

30周年記念スペシャルアフタヌーンティー「ストロベリー・セレブレーション」

苺をテーマにしたスペシャルアフタヌーンティーを提供いたします。本アフタヌーンティーでは、スイーツ、セイボリー、スコーンを含む全30品をご用意。30周年という節目にふさわしく、華やかさと遊び心を併せ持つ特別な内容に仕上げました。30品目という豊富なラインナップでありながら、一つひとつのサイズ感やバランスに細やかに配慮し、小ぶりながらも素材の風味や味わいがしっかりと感じられるようアレンジしました。感謝の想いを込め、味わい、見た目、体験のすべてにこだわったアニバーサリーアフタヌーンティーを、ぜひお楽しみください。

期間：2026年3月1日(日)- 4月30日(木) ※3/20～29を除く

※3/20～29は桜をテーマにしたアフタヌーンティーを提供

場所：B1F バーラウンジ「バー フィズ」

時間：14:30- / 15:00- / 17:30- / 18:00-

※2時間制

料金：6,000円（税込・別途サービス料15%）

オンライン予約 :https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/dining/bar-fizz

30th Anniversary “30cm Eclair” マンスリーセレクション

4月 苺とピスタチオ / 5月 鶴製茶の玉露とゆず / 6月 チェリーとチョコレート / 7月 マンゴーとパッションフルーツ / 8月 メロンとココナッツ / 9月 いちじくとフロマージュ / 10月 シャインマスカットとフランボワーズ / 11月 熊本県産和栗のモンブラン / 12月 ラ・フランスとキャラメル

ホテルペストリーシェフがつくる全長30cmのエクレアをご用意。インパクトあるサイズ感だけでなく、毎月異なるフレーバーでの展開も魅力の、アニバーサリーイヤーならではの一品です。ぜいたくに一人で味わうのはもちろん、カットしてシェアするなど、シーンに合わせてお楽しみください。

期間：2026年4月1日(水) - 12月31日(木) ※クリスマス期間を除く

場所：1F レストラン「ザ マーケット エフ」ショップ

時間：10:00～18:00

料金：1,500円（税込）

30周年記念プライベートボトル ジャパニーズウイスキー

SHINDO - Grand Hyatt Fukuoka 30th Anniversary Edition -

福岡県朝倉市・新道蒸留所の協力のもと、プライベートボトルを造りました。ジャパニーズウイスキーの価値をさらに高め、福岡から世界のウイスキーの常識を塗り替える挑戦を続ける新道蒸留所。本ボトルには希少なオロロソ・シェリー樽を使用し、ドライフルーツを思わせる奥深く芳醇な香りを備えています。その個性を余すことなく表現するため、カスクストレングスでボトリング。30年の感謝と、これからも地域とともに歩み続ける想いを込めた、記念すべき一本をぜひご堪能ください。

期間：2026年4月25日（土）より販売開始

場所：1Fバー「マティーニーズ」、B1Fバーラウンジ「バー フィズ」

時間：マティーニーズ 18:00-25:00 / バー フィズ14:30 - 23:00

料金：グラス 3,000 円 / ボトル 50,000円（税込・別途サービス料15%）

※4月25日（土）にはバー「マティーニーズ」にて、30周年ウイスキーのお披露目イベントも開催いたします。詳しい情報は、順次公式HPに情報を掲載いたします。

30周年記念カクテル「グラン・オールドファッションド」

プライベートボトル・ウイスキーを贅沢に使い、オールドファッションドをツイストした一杯。ホテルオリジナルブレンドティーに、ラズベリーとシナモンを漬け込んだ自家製シロップを合わせ、季節替わりの自家製ドライフルーツを添えて提供します。オロロソ・シェリー樽由来の重厚な甘味と、華やかな香り、心地よい酸味の調和をお楽しみください。

期間：2026年4月25日(土) - 12月31日(木)

場所：1Fバー「マティーニーズ」、B1Fバーラウンジ「バー フィズ」

時間：マティーニーズ 18:00 - 25:00 / バー フィズ14:30 - 23:00

料金：3,500円（税込・別途サービス料15%）

30周年限定ウェディングプラン

グランド ハイアット 福岡 ラグジュアリーセレブレーション

Once in a Lifetime Romance

生涯最高の瞬間をこの場所で過ごしていただきたいというグランドハイアット福岡の変わらぬ思いを形に30周年限定の「ラグジュアリーウエディングプラン」をご用意しました。

30周年限定の贅を尽くしたスペシャルメニューや前菜からデザートまでおふたりが選ぶオリジナルメニューなど多彩な婚礼メニューと会場と空間を彩るテーブルコーディネートや演出の数々、世界品質のホテルホスピタリティで憧れのラグジュアリーウエディングを叶えます。

＜プランに含まれるもの＞

挙式料／ウエディングメニュー／フリードリンク／ウエディングケーキ／装花／親族控室／テーブルコーディネート／音響・照明・BGM／司会／介添／ブーケ／サービス料

＜特典内容（最大100万円相当）＞

ドレス 最大20万円相当ご優待／新郎新婦ご宿泊1泊プレゼント／ご結婚1周年記念ディナーご招待 (ペア) ／挙式料50％OFF／

※他の割引・特典・会員プログラムとの併用不可

対象期間：2026年内に挙式・披露宴を実施されるお客様

料金：80名様：3,000,000円 （税金・サービス料込）

お問合せ：092-282-2800（火曜・水曜定休）

詳細はこちら :https://www.grandhyattfukuoka.com/wedding/news/archives/101

