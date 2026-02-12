2025年10月～12月に26ブランド90種類の商品をeギフト化

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、2025年10月～12月の期間に、新たに26ブランド90種類の商品をeギフト化し、ギフティが運営するWEBサービスおよびスマートフォン向けアプリ「giftee(R)︎」(※2)、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」(※3)および各ブランドの販売ページにて販売を開始したことを2026年2月12日(木)に発表いたします。

2025年10月～12月の期間において、「giftee(R)︎」および「giftee for Business」では、キッズ用品や知育サービスなど子育て関連アイテムを展開するブランドが複数加わり、自治体が実施する出産子育て支援施策に活用いただけるギフトのラインナップをさらに拡充しました。また、レストランのお食事券やカーシェアリングサービスやアパレルのサブスクサービスで利用できるギフトコード等、多様なニーズに対応した様々な商品のeギフト化が実現し、ラインナップが更に充実しました。なお、販売を目的としたeギフト化のニーズ以外にも、eギフトを株主優待として活用するケースや、従業員の福利厚生等BtoE施策や顧客向けのSNSのプロモーション等のBtoC施策のインセンティブとして自社商品のeギフトを活用するケースも増加し、「eGift System」を介して発行したeギフトの用途が引き続き拡大しています。

ギフティは今後も、実店舗およびオンライン上で利用可能なeギフトの品揃えを強化し、「giftee(R)︎」サービスおよび「giftee for Business」サービスの充実を図ってまいります。また、企業への、「eGift System」サービスの導入・運営を推進するとともに、eギフトの普及を通し、日頃の気持ちを伝える手段として気軽にギフトを贈りあう習慣や文化の創出を目指します。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee(R)︎とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※3) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

「giftee(R)︎」および「giftee for Business」新規eギフトブランド 一部抜粋(2025年12月31日時点)

※giftee for Businessで取り扱うeギフトは随時追加されます。(各チャネルでeギフト販売を公表しているブランドのみ掲載。仕様・注意事項はギフト券販売サイトをご参照ください)

■ 受け取ったお相手が届け先住所を入力する配送ギフト

■ 日本橋 千疋屋総本店

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1251

券種・価格(税込)：「ピュアフルーツジェリー 5個入」\4,124、「フルーツケーキ 10個入」\4,340、「シャーベット・アイスクリーム 12個入」\8,020、「マスクメロン1個(約1.3kg) 化粧箱入」\20,540

有効期限：1ヶ月後の月末

■ 吉兆楽

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1258

券種・価格(税込)：「雪温精法 山形産つや姫(窒素充填包装) 1kg」\2,590、「雪温精法 宮城産ひとめぼれ(窒素充填包装) 1kg」\2,550、「雪温精法 秋田産あきたこまち(窒素充填包装) 1kg」\2,550、「雪温精法 北海道産ゆめぴりか(窒素充填包装) 1kg」\2,570、「雪温精法 新潟産こしいぶき(窒素充填包装) 1kg」\2,300、「雪温精法 新潟産新之助(窒素充填包装) 1kg」\2,570、「雪温精法 魚沼産こしひかり(窒素充填包装)」\1,800～、「雪温精法 新潟産こしひかり(窒素充填包装)」\1,660～

有効期限：1ヶ月後の月末

■ 自治体にも人気が高い子育て中のあの人に、お子様の健やかな成長に寄り添うギフト

■ FUJIFILM Prints&Gifts

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/752

券種・価格(税込)：「フォトカレンダー 卓上リング スクエアタイプ」\2,000、「フォトブック ハードカバー A5サイズ」\3,500～、「フォトカレンダー 壁掛けリング A3各月タイプ」\4,400

利用可能サービス：FUJIFILM プリント&ギフト https://pg-ja.fujifilm.com/

有効期限：5ヶ月後の月末

■ うきうき！LAB

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1249

券種・価格(税込)：「おそうじだいさくせん」\5,500、「すてきなランドセル」\4,500、「ゼッタイいっちゃだめ！」\4,500、「ダイナせいたんけんツアー」\4,500、「おばけのくに」\5,500、「びっくりわくわくケーキやさん」\5,500、「はたらくのりもの」\5,500、「おもいでレストラン」\5,500

利用可能サービス：うきうき！LAB公式オンラインストアの各アイテムページ

有効期限：5ヶ月後の月末

■ こどもちゃれんじ

取り扱い：「giftee for Business」が自治体向に提供する「giftee Box」ラインナップとして

券種・価格(税込)：「〈こどもちゃれんじbaby〉月齢に合った2号分のギフトコード(4,000ポイント)」\4,000、「〈こどもちゃれんじbaby〉特別号・6カ月号～1歳号までの全8号分のギフトコード(16,000ポイント)」\16,000

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：こどもちゃれんじbaby https://shimajiro.benesse.ne.jp/baby/

■ ファンタジーキッズリゾート

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1269

券種・価格(税込)：「ファンタジーキッズリゾート 1日遊び放題チケット」\2,500

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能店舗：全国の室内遊園地「ファンタジーキッズリゾート」

■ セルフギフトにも。特別な体験や時間を贈るギフト

■ BENJAMIN STEAKHOUSE

取り扱い：「giftee(R)︎」、自社販売ページ

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1260

自社販売ページ：https://oizumifoods.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「"ベンジャミンステーキハウス"【お食事券】」\5,000/\10,000

利用可能店舗：ベンジャミンステーキハウス六本木店、紀尾井町店、大阪店、京都店

有効期限：4ヶ月後の月末

■ 春水堂

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1252

券種・価格(税込)：「春水堂ギフト券」\500/\1,000/\1,500

利用可能店舗：全国の春水堂全店

有効期限：5ヶ月後の月末

■ 壱番屋グループ

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」、自社販売ページ

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1255

券種・価格(税込)：「eギフトチケット」\500/\1,000

利用可能店舗：国内のカレーハウスCoCo壱番屋およびあんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココ全店舗

有効期限：4ヶ月後の月末

■ オンラインサービスに利用できるギフト

■ airCloset

自社販売ページ：https://air-closet.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「【おすすめ】レギュラープラン ギフトチケット」1ヶ月分\7,980/3ヶ月分\27,940/6ヶ月分\55,880/12ヶ月分\121,760、「ライトプランギフトチケット」1ヶ月分\4,980/3ヶ月分\18,940/6ヶ月分\37,880/12ヶ月分\85,760、「ライトプラスプラン ギフトチケット」1ヶ月分\10,980/3ヶ月分\36,940/6ヶ月分\73,880/12ヶ月分\157,760

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：airCloset https://www.air-closet.com/

■ dカーシェア

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1259

券種・価格(税込)：「dカーシェア クーポンコード」\1,000/\3,000/\6,000、「【数量限定割引価格】dカーシェア クーポンコード 6,000円分」\5,500

利用可能サービス：dカーシェア https://dcarshare.docomo.ne.jp/

有効期限：2ヶ月後の月末

■ Vプリカギフト

取り扱い：「giftee for Business」が提供する「えらべるPay」ラインナップとして

券種・価格(税込)：「Vプリカギフト」\300/\500/\700/\1,000

利用可能店舗：インターネット上のVisa加盟店

有効期限：5ヶ月後の月末

そのほか、防災ギフトをはじめ屋形船やエステなどの体験ギフトも幅広く追加されています。

■ 防災カタログギフトtokimori(ときもり)

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/items/6394

券種・価格(税込)：「大切なひとを守る防災カタログギフトtokimori」LITE\6,600/BASIC\11,000

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：商品お申し込みサイト https://gift.jimo.co.jp/order/tokimori

■ 元祖もんじゃ屋形船 江戸前汽船

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1250

券種・価格(税込)：「【食べ飲み放題付き】屋形船クルーズペアチケット」\15,800、「【国産牛ステーキ付き】屋形船クルーズペアチケット」\23,800

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：同社の提供する新木場発着お台場周遊2時間コースの屋形船乗船

■ POLA AESTHETIC GIFT ～大切な人へ贈るポーラのエステ～

取り扱い：自社販売ページ：https://pola-aesthetic.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「POLA AESTHETIC GIFT(APEX)」\12,650、「POLA AESTHETIC GIFT(B.A)」\15,950

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：対象店掲載店舗

https://www.pola.co.jp/special/o/esthe/giftticket/2025/09/

■ 宝塚歌劇オフィシャルショップ キャトルレーヴ

自社販売ページ：https://quatre-reves.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「キャトルレーヴ eGift」\1,000/\3,000/\5,000/\10,000

有効期限：5ヶ月後の月末

利用可能サービス：キャトルレーヴ店舗およびキャトルレーヴ オンライン

https://shop.tca-pictures.net/shop/pages/store.aspx

https://shop.tca-pictures.net/shop/default.aspx

■ Lypo-C

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1257

券種・価格(税込)：「Lypo-C + オーガンジー巾着」Vitamin C(11包入)\2,999/Vitamin C+D(11包入) \3,445、「Lypo-C +コットン巾着 【Happy Birthdayカード付】」Vitamin C 11包入1箱\3,329/Vitamin C＋D 11包入1箱\3,775/11包入MIX2箱セット\6,774

利用可能サービス：Lypo-C公式オンラインストアの各アイテムページ

有効期限：3ヶ月後の月末

■ MAIAM WINES(マイアムワイン)

取り扱い：「giftee(R)︎」

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/brands/1245

券種・価格(税込)：「ブルゴーニュ セレクション｜MAIAM WINES 2本セット(白・赤)」\11,000、「グラン・セレクション｜MAIAM WINES 5本セット」\28,500

有効期限：2ヶ月後の月末

■ モアコンタクト

自社販売ページ：https://morecon.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「モアコンタクト カラコンギフト ギフトチケット」\1,000/\2,000/\3,000/\4,000

有効期限：2ヶ月後の月末

利用可能店舗：モアコンタクトのWEBサイト・アプリ https://morecon.jp/

■ Francfranc

取り扱い：「giftee(R)︎」、「giftee for Business」、自社販売ページ

「giftee(R)︎」販売ページ：https://giftee.com/items/6497

自社販売ページ：https://francfranc.egift-store.com/

券種・価格(税込)：「【Francfranc online】ギフトチケット」\1,000/\3,000/\5,000/\10,000

有効期限：3ヶ月後の月末

利用可能店舗：Francfranc(フランフラン)オンラインショップ https://francfranc.com/

【eギフトを発行するブランドによるeギフト活用事例】

■ 株式会社 私の部屋リビング

事例：福利厚生の継続施策として、同社の「私の部屋」「キャトル・セゾン」で利用できる社員割引を電子ギフトとして発行し、従業員に配布。家族や友人も利用可能。

■ 株式会社極楽湯ホールディングス

事例：株主優待制度の利便性向上やセキュリティ強化、コスト削減等を目的として、ギフティの「株主優待電子化システム」を導入。同社グループが運営する各施設で国内の極楽湯グループ37店舗(2026年1月31日時点)でご利用いただける「無料入浴券」を電子化し発行。

参考：https://www.gokurakuyu-holdings.co.jp/ir/shareholders.html

■ 株式会社バロックジャパンリミテッド

事例：ペーパーレス化の推進、紛失や破損リスク回避、第三者による不正利用防止などの観点から、ギフティが宝印刷株式会社(本社：東京都豊島区／代表取締役：堆 誠一郎／以下、宝印刷)と連携して提供する「ネットで優待」を導入。株主様専用サイトで利用可能な電子株主優待券を発行。

参考：https://www.baroque-global.com/jp/ir/stock_detail/shareholders_incentive

■ 株式会社ＩＮＧＳ

事例：株主優待制度を新設するにあたり、ギフティの「株主優待電子化システム」を導入。同社が運営するラーメン店・レストランおよびＥＣサイトでご利用いただける電子チケットを保有株式数に応じて贈呈。

参考：https://ingsinc.co.jp/ir/benefits#irpage-top

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,285百万円(2025年9月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)︎」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R)︎ https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R)︎ https://giftee.co.jp/service/emachi-platform