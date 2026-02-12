【開催報告】イトウ製菓株式会社「ビスケットフェス」に参加

イトウ製菓株式会社

クッキー・ビスケットの専業メーカー、イトウ製菓株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：山崎敬介、以下「イトウ製菓」）は、株式会社山星屋が運営するお菓子の総合情報メディア「お菓子とわたし」主催の「ビスケットフェス」に参加し、2026年1月31日（土）から2月1日（日）までの2日間、千葉県のイオンモール幕張新都心 エキマエコートにて、お子様向けの「オリジナルタルト作り体験会」を開催いたしました。

本企画は、「ビスケットフェス」イベントの一環として実施したもので、イトウ製菓のロングセラー商品「いちごのタルト」「ブルーベリーのタルト」が発売20周年を迎えたことを記念し、商品の認知拡大および一般消費者の皆さまとのタッチポイント創出を目的としています。

オリジナルタルト作り体験に先立ち、第一部では学習パートとしてマーケティング本部有賀文威より「ビスケットとクッキーの違い」や「ビスケットの仲間たち」について、お子様にも分かりやすい内容で説明を行いました。お菓子について楽しく学んでいただくことで、その後の体験への興味や理解を深めました。

第二部の体験パートでは、参加のお子様には、タルト生地にお好きなジャムを盛り付けていただき、世界に一つだけのオリジナルタルト作りを体験していただきました。完成後には、ご自身で作ったオリジナルタルトと、実際に販売しているイトウ製菓のタルトと食べ比べ、製品のこだわりである生地のしっとり感やフレッシュなジャムの味わいを体感していただきました。

参加されたお子様からは「楽しかった」「ビスケットのことが分かった」「しっとりタルトがおいしい！」といった声が寄せられ、保護者の方からも「学びと体験が両立したイベントだった」「親子で楽しめた」と好評をいただきました。

なお、2026年はイトウ製菓の「いちごのタルト」「ブルーベリーのタルト」は発売から20周年を迎えます。今後も記念イヤーの取り組みとして、さまざまなイベントやキャンペーンの実施を予定しております。今後の展開にぜひご期待ください。

イトウ製菓株式会社は、今後もメディアやパートナー企業との取り組みを通じて、お菓子の楽しさや商品のおいしさをより多くの皆さまにお届けしてまいります。

商品名：いちごのタルト商品名：ブルーベリーのタルト

商品名：いちごのタルト

JANコード：4901050133020

内容量：個包装8枚入り

希望小売価格：オープン価格

販売地域：全国

商品名：ブルーベリーのタルト

JANコード：4901050136458

内容量：個包装8枚入り

希望小売価格：オープン価格

販売地域：全国

オリジナルタルト体験会概要

＜開催日＞

2026年1月31日（土）～2月 1日（日）

＜会場＞

イオンモール幕張新都心 エキマエコート

〒261-8535千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 他

＜体験会内容＞

中学生以下のお子様がいるご家族を対象に、15分間で学習と体験の両パートを提供

学習パートでは「クッキーとビスケットの違い」「クッキーの仲間たち」「イトウ製菓のタルトの秘密」をわかりやすく解説

体験パートではクッキー生地に自分の好きなジャムを好きなだけ盛り付けたオリジナルタルト作りを体験

体験会の最後には、作ったタルトと販売している製品と食べ比べしていただく

■ 本件に関するお問い合わせ先

イトウ製菓株式会社 マーケティング本部 マーケティング課

URL:https://www.mr-ito.jp/

電話番号：03-5814-4663