【Kalodataウィークリー】TikTok Shop日本、GMV11.1億円　特需後は「認知・仕込み型」運用へ転換（2026年2月2日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

Kalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データ分析によると、2月2日～2月8日の日本TikTok Shopは、GMV11.1億円（前週比-24%）と、バレンタイン特需の反動で縮小しました。新商品数は増加したものの、売上発生商品数は減少しており、供給拡大に対し転換効率が低下した構図が鮮明です。動画投稿は増加した一方でライブ配信者数は減少し、販売加速よりも認知獲得・準備運用に重心が移った週となりました。

カテゴリー別では、美容・パーソナルケア及び食品・飲料は前週のライブ主導の伸長から落ち着きを見せた一方、レディースウェア・インナーはライブ売上を維持し横ばいで推移。スマートフォン・

エレクトロニクスはライブ・動画の双方で伸長し第5位へ再浮上しました。カテゴリーごとに伸長テンポと主要コンテンツタイプの差が明確に分かれる展開となっています。

■ 注目ポイント

- ️️売上高（GMV）：11.2億円（前週比 -24%）️- 新商品数：134,289件（前週比 +19%）️- 売上商品数：31,068件（前週比 -15%）- 動画本数：34.4万本（+8%）- ライブ配信者数：7,253人（-8%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

Kalodata Japan 編集部 総評：

2月2日～2月8日の日本TikTok Shopは、

GMV11.2億円（前週比-24%）とバレンタイン特需の反動で縮小しました。

新商品数が増加し、動画投稿も増えた一方で、

売上商品数とライブ配信者数は減少し、販売よりも認知・仕込み寄りの運用が目立つ 週でした。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・1月12日週：10.2億円／47.8万件／2,126円

・1月19日週：9.97億円／47.2万件／2,112円

・1月26日週：14.7億円／60.2万件／2,444円

・2月2日週：11.2億円／54.0万件／2,066円

TOP10カテゴリー別 売上高

1. 美容・パーソナルケア：2.0億円

2. 食品・飲料：1.9億円

3. レディースウェア・インナー：1.6億円

4. おもちゃ・趣味：9,840万円

5. スマートフォン・エレクトロニクス：8,052万円

6. 旅行かばん・バッグ：4,936万円

7. メンズウェア・下着：4,065万円

8. ファション小物：3,348万円

9. ジュエリーアクセサリー・デリバティブ：2,930万円

10. 家電製品：2,858万円

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：134,289件（+19%）

・売上商品数：31,068件（-15%）

・動画本数：34.4万本（+8%）

・ライブ配信者数：7,253人（-8%）

先週の1ショップあたり平均値は、

新商品1.31件／売上商品0.30件／動画3.38本／ライブ0.07人でした。

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：101,868件（+1%）

・広告予算：1,226万円（+34%）

・新規ファン数：387万人（-30%）

先週の1ショップあたり平均広告予算は120円となっています。

カテゴリー別トレンド分析

美容・パーソナルケア及び食品・飲料は前週のライブ主導の急伸から落ち着きを見せる一方、レディースウェア・インナーはライブ売上を維持し、カテゴリー全体も横ばいで推移。

スマートフォン・エレクトロニクスはライブ・動画ともに伸長し、第5位へ再浮上するなど、カテゴリーごとに伸長タイミングとコンテンツタイプ選択の差が表れています。

■ 保存版ウィークリー画像

出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

■ 実施中のキャンペーン・限定特典のご案内

7日間無料トライアル実施中

Kalodataでは現在、すべての新規ユーザー向けに7日間の無料トライアルを提供しています。

TikTok Shop市場データ・競合分析・商品／クリエイター調査などを、実際のビジネス利用を想定した環境でお試しいただけます。

登録はこちら：https://www.kalodata.com/signup

※ クレジットカード連携不要のままトライアル可能。

■ お問い合わせ・無料トライアルについて

Kalodataでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、

過去レポート（バックナンバー）のご提供、ならびに導入・活用に関するご相談を受け付けています。

市場動向の把握から具体的な施策検討まで、

自社の状況に合わせたデータ活用方法をご案内可能です。

現在実施中のキャンペーンや特典の詳細についても、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

LINEでお問い合わせ :https://lin.ee/lXPSZtRNKalodata Japan（ID：@143xfbzf）