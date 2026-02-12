こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
円谷フィールズホールディングスグループがAnimeJapan 2026に出展
ウルトラマンシリーズ60周年記念企画など多彩なコンテンツを展開
当社ブースでは、「ウルトラマンシリーズ60周年記念プロジェクト」として、全高4メートルの巨大ウルトラヒーロー・バルーン立像や光線体験フォトスポット、ウルトラヒーローとの撮影会など、多彩な展示および体験型コンテンツを展開します。また、フィールズ株式会社の販売する最新パチンコ機種を展示するほか、既にパチンコ・パチスロでも大好評をいただいております大人気アニメ『東京喰種』の世界観を没入体験できる「東京喰種EX.MR映像体験ブース」も設置いたします。
さらに、「mofusand」のにゃんことウルトラマンがコラボレーションしたアクセサリーぬいぐるみを数量限定で先行販売いたします。この他、『東京喰種』や『エヴァンゲリオン』など、当社が展開する人気IPのグッズ販売も予定しております。
当社ブースでは、国内外から来場されるアニメファンの皆様に、各IPの魅力を存分に体験いただける多彩なコンテンツをご用意しております。
*MR…Mixed Reality：複合現実 *IP…Intellectual Property：知的財産
■イベント概要
名称：AnimeJapan 2026
主催：一般社団法人アニメジャパン
入場料：有料（当日券2,800円）
公式HP：https://anime-japan.jp/
開催日・会場：
▼パブリックデイ
日程：2026年3月28日(土)・29日(日)
会場：東京ビッグサイト 東展示棟4〜8ホール・南展示棟1〜4ホール・屋上展示場
▼ビジネスデイ
日程：2026年3月30日(月)・31日(火)
会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F
■出展ブース概要
円谷フィールズホールディングスブース
場所：東7ホール
■「mofusand」とは
SNSを中心に人気を集めるイラストレーター・ぢゅのが手がける作品。サメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールな“にゃんこ”たちを描いたシリーズ。
mofusand公式総合情報サイト：https://mofusand-info.jp/
