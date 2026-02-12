こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee、2025年度確定申告イベント実施レポートを公開 「最もfreeeに活躍した個人 授賞式」で狩野英孝 氏を表彰
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2月16日に開始する2025年度の確定申告に合わせて、本日「最もfreeeに活躍した個人 授賞式」を開催し、「今年度最も多岐に渡り活躍した“フリー”な個人」として狩野英孝 氏を表彰しました。
■「最もfreeeに活躍した個人 授賞式」概要
freeeは「freee会計」の確定申告機能を通じて、個人事業主やフリーランスの方々の心理的・事務的負担の軽減に注力しております。2025年度は「ひとりじゃない、確定申告」をコンセプトに掲げ、専門家やコミュニティ、BPOを通じた「人のサポート」とAI技術による「正確性・自動化」を融合させた価値を提供しています。また、freeeでは、確定申告を単なる手続きで終わらせず、「事業の一年間を振り返る大切な節目」と捉えています。
＜イベントハイライト＞
・「今年度最も多岐に渡り活躍した“フリー”な個人」として狩野英孝 氏を表彰
・狩野 英孝 氏が１年を振り返るトークセッション
・freeeユーザーから集めた質問に狩野英孝 氏が答える質問コーナー
＜イベントの様子＞
狩野英孝 氏を「今年度最も多岐に渡り活躍した“フリー”な個人」として表彰
狩野英孝 氏の2025年の活躍を称え「今年度最も多岐に渡り活躍した“フリー”な個人」として表彰しました。
トークセッションにて、狩野英孝氏が語る「2025年の挑戦」
トークセッションでは、狩野英孝 氏の2025年で印象に残っている新しい挑戦や取り組みを深堀りしました。
狩野英孝 氏が2025年のトピックとして「フルマラソン」「神社」「イーロン・マスク氏」を挙げ、それぞれのエピソードを語っていただきました。
なかでも、「ホノルルマラソン」のエピソードでは、「コース上で日本人ランナーから求められるファンサービスに応え、急なスコールに見舞われながらも、周囲への気遣いを欠かさず完走した」というエピソードを披露していただきました。過酷な状況下でも人々を笑顔にする姿勢に、会場は温かな笑いと感嘆の声に包まれました。
freeeのユーザーから寄せられた質問コーナーにて、狩野英孝流「活躍を続ける秘訣」
2025年に多方面に活躍された狩野英孝 氏の「活躍の秘訣」を探る質問をfreeeのユーザーの方々から募集し、ご回答いただきました。
「常に魅力的であるために続けていること、やめていることは何ですか？」という質問では「昔の概念を変える」とご回答いただきました。
「昔なら当たり前だった人脈作りのための無理な飲み会への参加は思い切ってやめる」一方で、「TikTokなどの新しいプラットフォームには誰よりも早く挑戦する」といった、現代の時流を捉えた柔軟なスタンスを披露しました。
「これまでの時代の正解に縛られず、自分の信念を貫き、新しいことに挑み続ける」という力強い言葉に、会場は大きな盛り上がりを見せました。
■ゲスト情報
狩野英孝（カノ エイコウ）
お笑い芸人。1982年2月22日生まれ、宮城県出身。
日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。
お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター（50TA名義）やYouTuberとして幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。
