¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×»ÏÆ°¡¡¡ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¡É¤Ë¤è¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¡¢´ë¶È¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¡ªÊª²Á¹â¤«¤é´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡ª¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¤ÈÀ¸³è¸þ¾å¤ò
¡Á½ÉÇñ»ÜÀßºÇÂç80¡ó³ä°ú¡¢Î¹¹ÔÆÃ²½·¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¿·¤¿¤Ë»²²è¡Á
¿©»öÊä½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óⓇ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢½¾¶È°÷¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è½ÐÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡ÖfreeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Î¹¹ÔÆÃ²½·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î3¼Ò¤Ï¡¢¡Ö#Âè£³¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢²È·×ÉéÃ´·Ú¸º¡¦Êë¤é¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¡É¤Î³èÍÑ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¹â¤¤¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¼Ò°÷¤È·Ò¤¬¤ë´ë¶È¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
¢£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ê¡Ö¼Â´¶¤Ê¤ÄÂ¾å¤²¡×¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¹â¤Þ¤ë¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×
2025Ç¯¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹â¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¡ÖÊª²Á¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¡×¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤Þ¤Þ¡£Êª²Á¹â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Î¡ÖÀ¸³è¸þ¾å¤Î¼Â´¶¡Ê¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î²þÁ±¡Ë¡×¤È¡¢¥³¥¹¥ÈÁý¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¡ÖÄÂ¾å¤²Èè¤ì¡×¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤È¤Ê¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢8³ä¶á¤¯¤¬¡ÖÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¡É¤â½ÅÍ×¡×¤È²óÅú¡£ÆÃ¤ËÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¡Ö¼ê¼è¤ê¼Â´¶¡×¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍºàÄêÃå¤ä¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÄÂ¾å¤²¤òÊä´°¤·¡¢¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¤äÀ¸³è»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÂè£³¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ò¡¢µëÎÁ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢¤¤¤ÞÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢£2026Ç¯¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤È¤Ï
¤½¤³¤Çº£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¡ÁÊª²Á¹â¤«¤é´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡ª¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¤ÈÀ¸³è¸þ¾å¤ò¡Á¡×¤ò¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤«¤«¤²¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÆ³Æþ»Ù±çºö¤äÃÏ°è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤¬´ë¶È·Ð±Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡ã¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ª¤è¤ÓÅö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÄÂ¾å¤²¼êË¡¤Î¤³¤È¡£µëÍ¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤ê¤â½¾¶È°÷¤Ï¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¾¶È°÷¤Î¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀÇÉéÃ´¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÂåÂØºö¡¦¶¯²½ºö¤È¤·¤Æ¹¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¡ôÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï2024Ç¯2·î¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
¢£¿·µ¬»¿Æ±´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¶¯¤¯»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤ÊÄÂ¾å¤²¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³À¤ä¿ÍºàÄêÃå¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÈËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¤È½¾¶È°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÇÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎÄÂ¶âÀïÎ¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡¡¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ·§Ã«¹ë¡Ë
¢£¡Ö¡ôÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×Æ³Æþ¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»ÏÆ°¡ª
»¿Æ±´ë¶È²£ÃÇ¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¡ª¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×Æ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï
¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇÀ©¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¥³¥¹¥È¡¦Äã¥ê¥¹¥¯¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¹â¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë·ÐÈñºï¸º¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤µ¤¨¤âÆ³Æþ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢»¿Æ±´ë¶È²£ÃÇ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¡ª¡ÖÂè£³¤ÎÄÂ¾å¤²Æ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»¿Æ±´ë¶È3¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑÎÁÌµÎÁ¤â¤·¤¯¤ÏÈ¾³Û¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ò¿×Â®¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡ä
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¾Î¡§Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¡ª¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×Æ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¡§¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»¿Æ±´ë¶È³Æ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿·µ¬Æ³Æþ»þ¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÅµ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ´ë¶È¤ÎÆÃÅµÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ï³Æ¼Ò¤ÎHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡§¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü
freee¡§http://go.freee.co.jp/benefit_cp_2026/
¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡§ https://pr.resortworx.jp/lp15/
¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²ÃÏ°è¥°¥í¡¼¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³ÈÂç¡£ÀçÂæ¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Ç¤â¼Â»Ü
Ê¡Íø¸üÀ¸³èÍÑ¤ÎÃÏ°èº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÃÏ°è¥°¥í¡¼¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£ºòÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Ï¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÀçÂæ¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Î3¤«½ê¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ÎÄêµÁ¡Û
¡¡Âè1¡§¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢Ç¯Îð¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤É´ë¶È¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÄê´ü¾ºµë
¡¡Âè2¡§´ðËÜµë¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×
¡¡Âè3¡§²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡È¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¡¡ Ê¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈÄÂ¾å¤²¡É¤Î¤³¤È¡£
¡Ú¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Î¼ïÎà¡Û
¡¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹Ê¡Íø¸üÀ¸¡§¿©»öÊä½õ¡¢¼ÒÂð¡¢´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ê¤É
µëÍ¿¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤Ï¡¢Áý²ÃÊ¬¤À¤±ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿©»öÊä½õ¡¢¼ÒÂð¤Ê¤É¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢Èó²ÝÀÇ¤Ç½èÍý¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤ê¤â½¾¶È°÷¤Ï¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ´ë¶È¤Ï¡¢Á´³Û·ÐÈñ°·¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¡§³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢²È»ö¡¦°é»ù¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÀ¸³è»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹
¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¡¦ÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÀº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¡¦¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Æü¾ï¤Î»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä²È»ö¡¦°é»ù¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢²ð¸î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ï¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÄíÆâÏ«Æ¯ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë²Ô¤°¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦½¾¶È°÷¤Ï¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤ÎÁý²Ã¡¢´ë¶È¤ÏÀÇÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¦¾¯³Û¤Ç¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤ºÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È
¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤è¤ê¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤¢¤ê¡¢ÄêÃåÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È
¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÂ¾´ë¶È¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢
ºÎÍÑÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦»¿Æ±´ë¶È¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Û¤«¡¢180¼Ò¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
¡¦¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×¡§
¡þ·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÂè£³¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦
¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡þÆÃÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÀÑ¶Ë³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ»¿Æ±´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢
¤½¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡þÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
¢¨¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö#Âè£³¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»öÌ³¶É¡Êthe3rd_chinage@kmcpr.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ìî ÁíÂÀÏº
ÀßÎ©Æü ¡§1987Ç¯1·î5Æü
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 1-£´-£µ ¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¥µ¥¦¥¹¥¿¥ï¡¼7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó®¤ÎÈ¯¹ÔÂå¹Ô
URL ¡§https://edenred.jp/ticketrestaurant/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌøÅÄ ¾»Ê
ÁÏ¶È¡¡ ¡§2020Ç¯9·î11Æü
½êºßÃÏ ¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô»ú°ÂÎ¤367-5 ²æ¼Õ¥Ó¥ë2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾å¼Á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½ÉÇñ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL ¡§https://resortworx.jp/
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚ ÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
URL¡§https://corp.freee.co.jp/
freeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹URL¡§https://www.freee.co.jp/benefit/outsourcing/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿
·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡Âç¶¶½á¡¡
Tel&SMS: 070-41911967 E-mail: pr@freee.co.jp
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
freeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹URL¡§
https://www.freee.co.jp/benefit/outsourcing/
¿©»öÊä½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óⓇ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢½¾¶È°÷¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è½ÐÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡ÖfreeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Î¹¹ÔÆÃ²½·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î3¼Ò¤Ï¡¢¡Ö#Âè£³¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
