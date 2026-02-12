都市化が需要を押し上げる：新興国インフラ整備で公共安全BDA市場は2031年2.39億米ドル規模に
公共安全用双方向増幅器（BDA：Bi - Directional Amplifier）とは、建物内やトンネルなど無線信号が弱くなる可能性のある場所において、救急隊員や応急サービスの信号カバレッジを強化するための通信システムである。この装置は、公共安全無線ネットワークから建物内への信号と、その逆方向の信号を両方とも増幅し、緊急時における応急対応者の信頼性の高い通信を保証する。
近年、公共安全用双方向増幅器の業界は着実に成長している。信号増幅技術の進歩により、BDA はより効率的で拡張性が高く、価格もより合理的なものとなっている。例えば、デジタル信号処理（DSP）技術や遠隔監視機能の導入により、性能が大幅に向上し、建物所有者やオペレーターにとって魅力的なソリューションとなっている。また、スマートビル技術や IoT（モノのインターネット）との統合により、新しいインフラや既存のインフラに BDA を統合することが容易になり、より信頼性の高い通信システムが実現されている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界公共安全用双方向増幅器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/592410/public-safety-bi-directional-amplifier）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.7%で、2031年までにグローバル公共安全用双方向増幅器市場規模は2.39億米ドルに達すると予測されている。
図. 公共安全用双方向増幅器世界総市場規模
図. 世界の公共安全用双方向増幅器市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、公共安全用双方向増幅器の世界的な主要製造業者には、Honeywell (Fiplex)、Commscope、Potter Electric Signal、Radio Solutions, Inc. (RSI)、Westell Technologies、Comba Telecom、Advanced RF Technologies、Hochiki、Nextivity、G-Way Solutionsなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約39.0%の市場シェアを持っていた。
これらの主要企業が市場の大部分を占める一方で、地域ごとの市場成長や需要の変動も顕著である。特に新興市場におけるインフラ整備の進展や都市化の加速が、市場の拡大を後押ししている。また、多様な建築物環境や安全システムの複雑化に対応する製品開発やソリューション提供が競争力の重要な要素となっている。
世界的にみて、特にアジア太平洋地域、ラテンアメリカ、アフリカの一部地域など新興市場では、急速な都市化とインフラ整備が進んでおり、公共安全通信システムに対する需要が高まっている。これらの地域では、より複雑な建物が建設され、信頼性の高い屋内カバレッジが必要となっており、そのため BDA の需要が押し上げられている。
また、建物の安全システムを統合する傾向が強まっており、異なるセキュリティ技術（例えば火災報知、セキュリティシステム、BDA など）が連携して機能することで、BDA の需要も増加している。システムインテグレーターは、より包括的な公共安全システムの一部として BDA を含むターンキーソリューションを提供することが多くなっている。これらの要因により、公共安全用双方向増幅器の市場は引き続き成長を続けると予想される。
