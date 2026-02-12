トゥルーパンクバンド、moreru が主催するパーティー『霊障』の 第六回目が、3 月 22 日（日）に渋谷 WWWX にて開催決定！
ミュージックマインは、トゥルーパンクバンド、moreru が主催するパーティー『霊障』の開催詳細を発表した。
第六回目となる『霊障』は、3 月 22 日（日）に渋谷 WWWX にて開催される。
出演者は、moreru、mizuirono_inu、iVy、DC、soccer.、BBBBBBB、三上寛、 魚住英里奈、Satomimagae、zzzpeaker が決定している。
なお、今回は体育館や公民館での DIY ショーをイメージ。
ステージ、ホールも同様に会場全体の照明を点灯したまま、
フロアライブ形式で 2 ステージに渡り行われる。
■イベント情報
2026/3/22 (Sun) @ 渋谷 WWW X
"霊障 vol.6"
出演
moreru
mizuirono_inu
iVy
DC
soccer.
BBBBBBB
三上寛
魚住英里奈
Satomimagae
zzzpeaker
OPEN - 14:00 / START - 14:30
※再入場可（要 1D）
ADV - 4000yen+1D
https://livepocket.jp/e/moreru20260322
＜Pofile＞
東京を拠点とするトゥルー・パンク・バンド。2018 年結成。メンバーは夢咲みちる（vo）、コジマアツヲ（g,vo）、石肉（g,vo）、taga（b,vo）、Dex（ds,vo）、岩本雪斗（noise,vo）の 6 名からなる。2018 年に結成。翌年に『itsunohinikabokunokotowoomoidasugaii そして… …』、2022 年に『山田花子』とアルバム 2 枚を発表。自主企画「evil spa」「霊障」を主催するなど精力的にライヴを行なう。EP3 枚を経て、2023 年に初の全国流通盤となる 3rd アルバム『呪詛告白初恋そして世界』をリリース。2024 年、EP『闇の軽音楽で包丁を弾く』に続き、 2025 年 4TH ニューアルバム『ぼぼくくととききみみだだけけののせせかかいい』を発表。 多方面から、最高傑作として絶賛される。昨年末には、初の全国ツアー10 公演に加えて、ワンマンライブを成功させる。
