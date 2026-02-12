【SPAIA, Inc.】米国向け AI 予想「 StableGenius 」がロゴ刷新 「競馬はギャンブルではない」未来を読む、知略ゲームへの進化を象徴する新デザインへ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年2月12日(木)、当社事業である SPAIA, Inc.の米国競馬市場をターゲットとした AI 競馬予想サービス「 StableGenius（ステーブルジーニアス） 」のサービスロゴをリニューアルいたしました。
■ロゴリニューアルの背景
米国競馬市場への本格参入にあたり、「 StableGenius 」が提供する価値をより直感的かつ強力に伝えるため、ブランドロゴを刷新いたしました。 競馬は単なる運任せのギャンブルではなく、高度な先読みと戦術が支配する「知略のゲーム」です。不確実で「 Unstable（不安定）」な市場において、AI とデータサイエンスの力で「 Stable（安定的）」な資産形成の道筋を示すこと。この私たちのミッションを、視覚的にも明確なメッセージとして現地のユーザーへ届けるべく、新たなデザインへと生まれ変わりました。
■ 新サービスロゴについて
新ロゴのデザインは、「運ではなく戦略」であることを象徴しています。
・モチーフ：盤上の騎士（ Chess Knight ）
ロゴのシンボルには、チェスの駒である「ナイト」を採用しました。これは、盤面を俯瞰し複雑な局面を打開する騎士のように、データという羅針盤を用いて勝利への道筋を描き出す姿勢を表しています。
・デザイン：幾何学的な精密さと「 S 」の意志
シルエットを構成する鋭利で幾何学的なラインは、膨大なデータを精緻に計算し、ゴールラインまで見通す「精密さ（ Precision ）」を表現しています。 また、その中心に刻まれた一筋のラインは「 StableGenius 」の頭文字である「 S 」を象徴しており、複雑な要素を構造化（ Structure ）し、勝利へのロジックを構築する AI の意志が込められています。
・カラー：漆黒とゴールド
漆黒の闇（不確実な市場）に浮かび上がるゴールドは、混沌とした状況においても揺るぐことのない、確固たる知性と勝者の品格を表現しています。
■ 今後の展望
「 StableGenius 」は、「カオスを『安定（ Stable ）』へ」をテーマに、米国競馬市場における新しいスタンダードの構築を目指します。 主要12競馬場の膨大なデータを AI が解析し、シリコンバレーのエンジニアリングと日本の精緻なデータ分析技術を融合させることで、かつてない「納得感」のある予測体験を提供してまいります。
単に賭けの勝敗を競うだけでなく、ユーザーがデータと共に考え、予測し、的中させるという「知的なエンターテインメント」へと競馬体験を昇華させ、グローバル市場での事業拡大を加速させてまいります。
■「 StableGenius（ステーブルジーニアス）」について
SPAIA, Inc.が開発する「 StableGenius 」は、AI とデータサイエンスの力で米国競馬市場に革新をもたらす次世代予想プラットフォームです。
独自の解析エンジンと日本式「印（◎○▲）」システムを融合し、誰もが直感的に “勝ち筋” を見極められる新しい競馬体験を創出。
AI が導き出す洞察と洗練された UI/UX を通じて、グローバル市場における競馬 DX の新たなスタンダードを築いていきます。
URL：https://www.spaia.ai/
■SPAIA, Inc.について
SPAIA, Inc.は、株式会社グラッドキューブのグローバル戦略拠点として、AI × データ解析によるスポーツ DX 事業の国際展開を担う米国子会社です。
