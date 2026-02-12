3D型5軸レーザー切断機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ファイバーレーザー切断機、二酸化炭素レーザー切断機）・分析レポートを発表
2026年2月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「3D型5軸レーザー切断機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、3D型5軸レーザー切断機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における3D型5軸レーザー切断機市場の現状と将来展望について、包括的に分析した内容です。3D型5軸レーザー切断機は、3D空間全体で自動切断加工を行うことができる先進的な加工装置です。
複雑な3D形状データを高精度な部品や構成要素へと正確に変換できる点が最大の特長です。複数材料を一度の工程で加工できるため、原材料の無駄やエネルギー消費を抑制し、生産コスト削減にも大きく貢献します。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の3D型5軸レーザー切断機市場規模は、2024年時点で約3億1000万米ドルと評価されています。高精度加工需要の拡大を背景に市場は急速に成長しており、2031年には約5億300万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は7.6パーセントと高く、自動車、航空宇宙、建設機械分野での設備投資増加が市場成長を牽引しています。また、各国の関税制度や産業政策の変化が、地域別の競争構造や供給網の安定性に影響を与えています。
________________________________________
技術的特徴と加工優位性
3D型5軸レーザー切断機の最大の特徴は、3Dおよび5軸同時制御が可能な運動システムを備えている点です。これにより、複雑な立体形状を高精度かつ低誤差で加工できます。
従来の平面加工装置では対応が難しかった形状にも対応でき、設計自由度が大幅に向上します。さらに、高速切断と高精度加工を両立できるため、生産性向上と品質安定を同時に実現します。
________________________________________
市場環境と競争構造
世界の3D型5軸レーザー切断機市場は、欧州、日本、中国を中心に形成されています。技術力と実績を持つ企業が市場を主導しており、上位5社で市場全体の6割以上を占めています。
一方で、中国を中心とした新興企業の参入が増加しており、今後は価格低下と競争激化が進むと見込まれます。同時に、装置の知能化、高速化、高精度化といった技術進化が加速しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Prima Industrie、Trumpf、Mitsubishi、Komatsu、BLM GROUP、MAQFORT、Wuhan Huagong Laser Engineering、Lead Laser、Hans Laser、Penta Laser などの企業が参入しています。これらの企業は、加工精度、切断速度、制御技術、アフターサービス体制を競争軸として市場展開を進めています。
本レポートでは、各社の販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況を示しています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、ファイバーレーザー切断機と二酸化炭素レーザー切断機に分類されます。ファイバーレーザー切断機は高効率と低運用コストを特長とし、導入が拡大しています。
