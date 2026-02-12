国際ホテル・レストラン・ショーにて高級ホテル等のファシリティケアシステム『スチームプロ』『空間殺菌サニコムシステム』 株式会社Makita『お掃除ロボット』実機を展示、３製品の貴重な実演を実現！
ホテルや介護福祉施設等に特化したファシリティクリーニングや感染症対策を手がける室内環境改善機器メーカーの株式会社ニッセンテクノ（本社：東京都中央区、代表取締役：小知和 玄）は、国際ホテル・レストラン・ショー (HCJ2026) （2026年2月17～20日、東京ビックサイト、主催： 一般社団法人日本能率協会他）に出展します。
本展示会では、高温・高圧水を使用するスチームクリーニングの独自手法であるカーペットケアシステム（※１）「スチームプロ」）と、ノロウィルス等各種感染症対応の空間殺菌「サニコムシステム」の実機を展示、実演します。併せて協賛会社となる株式会社マキタが推進するお掃除ロボットの新製品も展示、実演します。
スチームプロは、高温・高圧スチームの洗浄力（※2）を活用して、カーペット繊維に堆積した汚染物質を繊維の根元から剥離、回収することができます。専用機材を使うため、夜間のみなどの限られた時間内で作業を実施し、1-2時間後には使用可能となる効率の高さから、豪華客船や航空機、ホテル等を中心に、年間平均のべ約600ヶ所に提供しています。クリーニングする対象のさまざまな素材やテクスチャー（風合い・手触り等）に応じ適切な処置を施すことで、カーペットなどの素材が持つ本来の特徴を傷めず、耐久寿命を約40％伸ばし、経費節減、廃棄量削減に貢献しています。また、サニコムシステムはノロウィルス等各種感染症対応の空間殺菌を行う装置で、サニコムシステムを使った殺菌クリーニング技術は、食品業界や介護福祉業界で通用する高い衛生管理基準に対応しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341587/images/bodyimage1】
※1 カーペットの素材やよごれ具合に併せてどのようにクリーニングするかを検討し、素材が本来持つ風合いなどの特徴を復元できるように努めてクリーニングすることを「ケア」という言葉にこめています。
※2 洗浄剤は従来（一般的な清掃方法）の10分の1の使用量です。1平米あたり約50mlです。
本展示会では、下記実機を展示するほか、通常現場でしか見ることができない実演をブース内で行います。
●スチームプロ
●サニコムシステム
●お掃除ロボット（株式会社マキタ）
【開催概要】
●第54回国際ホテル・レストラン・ショー (HCJ2026)
●会期：2026年2月17日(水)～20日(金)
●会場：東京ビッグサイト
◇ニッセンテクノブース：西4ホール W1-B29
協賛：株式会社マキタ https://www.makita.co.jp/
●主催：一般社団法人日本能率協会他。
※同時開催：第47回フード・ケータリングショー/第26回厨房設備機器展）
●来場：ウェブサイトにて事前予約制 https://hcj.jma.or.jp/
■株式会社ニッセンテクノについて
ホテルや介護福祉施設等で欠かせない、室内環境改善機器を開発し、それらの機器を使ったサービスも展開しています。高温高圧スチームを用いた独自のファブリックケアシステム、空間除菌システムで、創業以来50年以上にわたって、清潔・安全・快適なファシリティマネジメントをお手伝いしています。
（会社概要）
社名：株式会社ニッセンテクノ
代表取締役 小知和 玄
設立 1974年(昭和49年)
事業概要：スチームプロシステムなどの機器・洗浄剤の開発及び室内環境改善機器の開発・製造事業
本社： 〒103-0007 東京都都中央区日本橋浜町２丁目７－５ 伊藤紅ビル４F
電話 03-3667-0041
ウェブサイト：http://nissentechno.co.jp/
【お問い合わせ先】
株式会社ニッセンテクノ 広報事務局（株式会社アルゴバース内） 田熊、齊藤
TEL：03-3798-2172
FAX：03-5533-8801
E-mail：prc @argo-ms.com
配信元企業：株式会社ニッセンテクノ
