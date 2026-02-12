自動車用TIC 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月04に「自動車用TIC市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用TICに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用TIC市場の概要
自動車用TIC 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用TIC 市場規模は 2035 年に約 318億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用TIC 市場規模は約 197億米ドルとなっています。自動車用TIC に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車TIC市場シェアの拡大は、世界中で自動車の需要が高まっている結果です。電気自動車の普及と個人の購買力向上に伴い、自動車への需要が増加しており、それが自動車TICサービスの導入につながっています。
自動車用TICに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-tic-market/109982
自動車用TICに関する市場調査によると、現代の車両における技術的な複雑さが増しているため、正確性とサービスを確保するための標準的な自動車用TICプロトコルの必要性が高まり、市場シェアが拡大すると予測されています。
しかし、試験認証プロセスの長期化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341511/images/bodyimage1】
自動車用TIC市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用TIC 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用TIC の市場調査は、サービスタイプ別、調達タイプ別、車両タイプ別、推進タイプ別、アプリケーション別、技術焦点別と地域別に分割されています。
自動車用TIC市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109982
調達タイプ別に基づいて、自動車用TIC市場は社内サービス、外部委託サービスに分割されています。このうち、外部委託サービスが市場シェア65%を占め、市場を牽引すると予測されています。外部委託が優位に立つ理由は、社内施設を設置する際の初期費用を大幅に削減できることにあります。また、コストがより予測しやすく、低コストで効率的な運用が可能であることも利点です。
自動車用TICの地域市場の見通し
自動車用TIC 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域市場は予測期間中に32%の市場シェアを占め、他の地域市場を凌駕すると予想されています。これは、インド、中国、日本、韓国といった国々に主要な自動車メーカーが集中しているためです。製造される車両台数が増えるほど、自動車関連の試験・検査・認証（TIC）サービスの需要も高まり、この地域の市場成長を促進する可能性があります。
経営層の意思決定に役立つ戦略的洞察を得るため、自動車用TIC市場調査レポートの試読版をご請求ください: https://www.sdki.jp/trial-reading-request-109982
自動車用TICの競争のランドスケープ
当社の自動車用TIC市場調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:
● SGS SA
● Bureau Veritas SA
● TÜV SÜD AG
● DEKRA SE
● Intertek Group plc
これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:
● JAAI
● JET
● Seiko Instruments Inc.
● Applied Science Co. Ltd.
● Bureau Veritas Japan
会社概要：
SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。
配信元企業：SDKI Analytics
