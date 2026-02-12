4，50代の男性・女性必読。福祉・介護政策の第一人者、結城康博氏の話題の新刊【『自分の介護』】が全国の書店・ネット書店にて2月24日（火）に発売。備えておかないと手遅れになる不都合な事実。
株式会社風鳴舎は、TV・ラジオ他多数のメディアで活躍中の福祉・介護政策の第一人者、結城康博氏の話題の新刊【『自分の介護』】を、全国の書店・ネット書店にて2月24日（火）に発売致します。
介護制度は家族頼みの仕組みが崩れ、介護職不足、訪問介護の倒産増加等“介護難民”が出ることが現実みを帯びてきました。50代、60代、団塊ジュニアが「自分は大丈夫」と思い込むのは非常に危険であることから、将来の選択肢と安心を得るために、正常バイアスを打ち破り、知識武装して備える一
初めて「自分の介護」を学べる画期的な一冊が出版されます。
本書出版にあたって～著者インタビュー記事
https://fuumeisha.co.jp/blogs/blog/9784907537661
