アートホテル鹿島セントラル 温浴施設が新名称で再始動、天然温泉「ろっこうの湯」誕生





アートホテル鹿島セントラル（所在地：茨城県神栖市、総支配人：野水崇司）は、長年親しまれてきた温浴施設を見直し、温浴・サウナ体験の質を高めるため、2026年1月31日に天然温泉「ろっこうの湯」（以下当温泉）としてリニューアルオープンしました。老朽化への対応にとどまらず、清潔感と開放感を重視した美装を施し、ゆとりある空間設計のもと、鹿行地区でも有数の広さを備えたサウナにロウリュを新たに導入。自家源泉100％の天然温泉と本格サウナを組み合わせ、深い発汗と心地よいリラックスを同時に体感できる空間へと進化しました。さらに、くつろぎスペースやお食事処も改装し、宿泊ゲストはもちろん、地域住民やビジネス利用者の日常的なリフレッシュ需要にも応える、穏やかな癒やしの場を提供します。

■鹿行地区でも有数の広さを備えたロウリュサウナで、深くととのう体験

男女それぞれの内風呂内に設けたサウナ室は、鹿行地区でも有数の広さ（約33㎡）を備え、熱したサウナストーンに水を注ぐロウリュによって立ちのぼる蒸気が室内を包み込みます。やわらかな湿度と熱が体の芯まで伝わり、発汗を促しながら深いリラックスへと導きます。サウナでしっかりと温まった後は水風呂でクールダウンし、温冷のリズムが心身を心地よく整えます。新たに導入したHarvia社製サウナストーブにより、追加料金なしで本格的なサウナ体験を楽しめる点も特長で、決まった時間に行う日替わりアロマのロウリュが、香りによる癒やしを一層引き立てます。

■自家源泉100％の天然温泉と多彩な湯めぐり

メタケイ酸130mgを含む“美人の湯”として知られる当温泉は、ナトリウム塩化物泉ならではの保温・発汗効果と、弱アルカリ性のお湯が肌の汚れをやさしく洗い流す心地よさが魅力です。加水なしの自家源泉100％の湯は、紅茶色の湯色が印象的で、自然の恵みをそのまま感じられます。露天風呂には陶器製のつぼ湯を備え、ひとりでゆったり浸かる贅沢な時間を演出。男女入れ替え制の露天風呂やジェットバス、寝湯など、趣の異なる湯をめぐりながら、時間帯や気分に合わせた温浴を楽しめます。





■湯の余韻を深める、くつろぎスペース

温泉やサウナの後も心地よい時間が続くよう、ごろ寝スペースやリクライニングチェアスペースを用意しました。大型ビーズクッションと漫画コーナーを備えた空間では、体をあずけて気ままに過ごすひとときを演出し、マッサージチェアスペースでは静かな環境の中で身体をやさしくほぐします。照明を落とした落ち着きのある空間で、深いリラクゼーションを味わえるのも特長です。さらに、リクライニングチェアを備えたスペースでは、目を閉じて過ごす穏やかな時間が、湯上がりの余韻をより豊かなものにします。

■湯上がりに楽しむ、気軽で満足感のあるお食事処

入浴後のひと息をそのまま食事の時間へとつなげられるよう、定食や麺類、軽食からおつまみまで幅広いメニューを揃えました。温泉やサウナで温まった体にやさしく寄り添う味わいを意識し、気軽さと満足感を大切にしています。店内にはテーブル席のほか、お座敷タイプの個室も備え、ご家族でもお一人でも利用しやすい空間を整えました。生ビールやサウナ向けドリンク、デザートまで取り揃え、入って、くつろぎ、食べるという一連の時間を心地よく締めくくります。

【天然温泉「ろっこうの湯」概要】





名称：天然温泉「ろっこうの湯」

源泉名：神住の湯 1号井

泉質：ナトリウム塩化物冷鉱泉（高張性・弱アルカリ性・冷鉱泉）

場所：アートホテル鹿島セントラル 別棟1階（ホテルより連絡通路あり）

営業時間：

月～金 11:00～25:00（最終入店24:30）、土日祝 6:00～25:00（最終入店24:30）※年中無休

料金：

［平日］大人1,000円、小人（4歳～小学生）450円、3歳以下無料

［土日祝］大人1,200円、小人（4歳～小学生）600円、3歳以下無料

［お得な回数券］6枚綴り 5,000円 ※毎月25日、26日、27日の３日間限定販売、購入日当日から６ヶ月有効

※料金は税金を含みます。

温泉設備：

露天風呂（男女入れ替え制）、つぼ湯、内風呂、寝湯、ジェットバス、水風呂、ロウリュサウナ

※ロウリュ開催時間：

［月～金］男性19:00、21:00 女性20:00

［土日祝］男性14:00、16:00、19:00、21:00 女性17:00、20:00





つぼ湯





内風呂





ジェットバス

くつろぎ処：

［Active Relaxation］大型ビーズクッション＆漫画スペース

［Relaxation Room］マッサージチェアスペース、リクライニングチェアスペース

お食事処：

テーブル席、個室２部屋





大型ビーズクッション＆漫画スペース





マッサージチェアスペース





お食事処

お問い合わせ：

TEL：0299-90-0261

公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/hotsprings/

■「アートホテル鹿島セントラル」 概要





【名称】 アートホテル鹿島セントラル

【所在地】 〒314-0144 茨城県神栖市大野原4-7-11

【アクセス】

東京駅（八重洲南口）より鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き 高速バス 「アートホテル鹿島セントラル」内バス停まで1時間30分

JR鹿島線「潮来」駅または「鹿島神宮」駅より車で15分、JR成田線「小見川」駅より車で13分

東関東自動車道「潮来」ICより車で10分

【階数】 地上16階建

【客室】 176室／全9タイプ

【レストラン・カフェ】 レストラン4店舗、カフェ1店舗

15階 鉄板焼 楓／1階 日本料理 槙／1階 中国料理 桃鹿楼／1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

1階 SONIA COFFEE

【館内施設・設備】 宴会場／チャペル／神殿／温泉／フロント／ロビー／売店／高速バス待合室／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0299-95-5511（代） 公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/

