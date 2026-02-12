クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、クイーン・エリザベスで航くアラスカクルーズ 航空券付きツアーのご予約受付を本日より開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、クイーン・エリザベスで航くアラスカクルーズ 航空券付きツアーのご予約受付を本日より開始いたしました。
本コースは、英国の名門客船「クイーン・エリザベス」によるアラスカクルーズに乗船する10日間の航空券付きツアーです。対象出発日は、東京発着で2026年5月13日、8月19日、9月16日の3日程です。本ツアーの予約受付期間は2026年2月28日までの期間限定です。航空券付きでありながら、旅行代金は29.4万円（諸税別）からと、ラグジュアリー客船によるシーズンを迎えるアラスカクルーズとしては大変魅力的な価格設定となっております。クイーン・エリザベスは、英国王室の伝統と格式を受け継ぐラグジュアリー客船として世界的に高い評価を受けており、優雅な船内空間、洗練されたダイニング、充実したエンターテインメントが魅力です。今回のアラスカ航路は、同船にとってアラスカ運航ラストイヤーとなる特別なシーズンでもあります。雄大な氷河や手つかずの大自然が広がるアラスカは、世界でも屈指の人気を誇るクルーズエリアです。壮大な景観美を、格式ある客船で快適に堪能できる貴重な機会となります。また、本ツアーは添乗員同行型ツアーではないため、2名様から催行が決定しており、最少催行人員不足による不催行の心配がありません。クイーン・エリザベスがアラスカを航行する最後のシーズンという特別な機会に、ぜひ優雅で記憶に残る船旅をご体験ください。
＜コース紹介＞
【ベストワン航空券付きツアー!航空券付で破格の20万円台～!(移動・ホテル代・諸税別)】憧れのクイーン・エリザベスで行く アラスカクルーズ 10日間 東京(成田または羽田空港)発着
出発日：2026年5/13、8/19、9/16
https://www.best1cruise.com/B/CND/B1T__CND_CNDQE_10D_NRT_HND_109059.html
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cunard.php
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/CNDQE/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341593/images/bodyimage1】
【キュナード・ラインについて】
イギリス女王の名前を船に冠することが許された船会社で、格調高い気品あるイギリスの伝統と文化を感じることができる設備とホスピタリティが魅力の憧れのラグジュアリー客船、クイーン・エリザベス、クイーン・メリー2、クイーン・ヴィクトリアを運航する船会社です。2024年に初頭には4隻目となるクイーン・アンが就航しました。乗務員は「ホワイトスターアカデミー」伝統の英国式サービスを提供。食事もクルーズ会社唯一の階級制を導入、社交ダンス・ボールルームも充実しております。シニア・父母娘・富裕層の方におすすめです。
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、2005年創業のオンライン旅行会社として、20年以上にわたり旅行業界における事業基盤を構築してまいりました。クルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を中核に、国内旅行における商品別専門サイトを複数展開し、専門性と効率性を両立したWEB販売モデルを確立しています。
主力事業であるクルーズ分野においては、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ旅行専門WEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外の主要クルーズ会社の商品を幅広く取り扱い、豊富な在庫情報と専門知識を活かした提案力により、安定的な集客と販売実績を積み重ねております。また、自社による企画・販売力を強みとし、金沢発着チャータークルーズでは2年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞。加えて、コスタクルーズ社より「コスタ・アワード」を受賞するなど、クルーズ会社および業界関係者からも高い評価を獲得しています。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
