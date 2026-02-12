本場奄美大島紬協同組合の若手職人たちによる本場奄美大島紬NEXTプロジェクトは、ブランド「age!!」の2026年新作として、12マルキ大島紬による新作「モザイク」を発表いたします。 本作は、現在では制作できる職人が極めて限られている最高峰技法「12マルキ」を用い、プロジェクト初期から研鑽を積んできた若手職人が織り上げた極めて希少な作品です。 本展示会は、発表記念展示として開催され、完成品の実物公開、制作背景の共有、織りの実演、12マルキの制作にあたってのトークショーを通じて、「今、この技術が存在していること」そのものを体験していただく場となります。

デザイナー・ウエオカタロー氏の遺志を継ぐ、最後の作品

新作「モザイク」は、和装デザイナー ウエオカタロー氏 が生前に手がけたデザインをもとに制作されました。氏は2025年8月6日に逝去されましたが、その遺志を受け継ぎ、プロジェクトメンバーが力を合わせ完成させた作品です。 緻密なドット（絣）で構成されるモザイク柄は、12マルキという極限まで精緻な技法だからこそ成立する意匠であり、技術・時間・人材のすべてが揃わなければ再現できない表現です。

「age!!」が挑む、次世代と世界への大島紬

本場奄美大島紬NEXTプロジェクトは、2023年8月30日に新ブランド 「age!!」 を立ち上げました。本ブランドは、・若手職人が技術を受け継ぎ、若手職人が創造し製造する・伝統技術を現代的文脈で再構築する・次世代、そして世界のファッション市場を視野に入れることを軸に、大島紬の新たな可能性を提示しています。2024年には、奄美群島・喜界島の昔話「月と太陽」から着想を得た「箔大島」 を発表し、金箔と純白銀箔を用いた大胆な表現は国内外で注目を集めました。 本商品のブランド「age!!」では、伝統工芸の問題の一つである証明の保存を解決するべく、各商品一つ一つにナンバリングしたタグが仕立て後につけられ、制作職人名や産地証明が電子証紙として残ります。そして、唯一の織り上げたデザインを偽装や盗作の無いよう代替え不可能なデジタルデータとして保存・公開・出品していきます。

■作品概要商品名 ： モザイク生地 ： 本場大島紬・絹100％絣 ：12マルキ染色 ：泥染め仕立て ： 日本(手縫い)証明 ： 本場大島紬・柄・制作者・制作年タグ付き納品形態： お仕立てしてお届け商品詳細： https://ohshimatsumuginextproject.com/

新作発表展示会イベント概要

開催名： 本場奄美大島紬NEXTブランド「age!!」2026年新商品展示会 ～ドットの極み12マルキの世界～日時 ： 2026年3月20日(金)10時～17時 3月21日(土)10時～17時 3月22日(日)11時～16時開催場所 ： GALLERY ART HOUSE 東京都中央区銀座4-4-5内容 ：age!!2026年新作「モザイク」 age!!2025年新商品「いちご」・age!!商品「箔大島」展示 ドットの極み 大島紬マルキの世界 大島紬展示・解説パネル 12マルキ制作の裏側トークショー（20日11時開催） 実機使用した織り実演（織機解体実演22日15時～16時）

■本場奄美大島紬NEXTプロジェクトとは 本場奄美大島紬協同組合の若い職人が集まり、すべての工程を若い職人が担当し、受け継がれてきた伝統技術を使って、次世代の方に着てもらえる本場奄美大島紬を創りあげています。https://ohshimatsumuginextproject.com/■age!!ブランド 本場奄美大島紬NEXTプロジェクトにおいて、ノーボーダーを掲げ、着るものも、作るものも、誰もがファッションを楽しめることをコンセプトに大島紬商品を展開。サイト ： https://ohshimatsumuginextproject.com/Instagram： https://www.instagram.com/ohshimatsumuginextproject/Facebook ： https://www.facebook.com/honbaamamioshimatsumugi■本場奄美大島紬 日本列島の南端部に位置し、東洋のガラパゴスと呼ばれる奄美にて、約1,300年の歴史をもち先染めにて柄を織りなす絹織物。■ウエオカタロー 和装デザイナー。東京・原宿に店舗を構える着物・浴衣ブランド「ROBE JAPONICA(ローブ・ジャポニカ)」で現代感覚の独創的和服を展開。その傍ら、ホビー会社のメディコム・トイやバンダイ、グラミー賞ミュージシャンのサンダーキャットとのコラボレーションをはじめ、数々のテレビ番組・CMへの衣装提供、企業へのオリジナル制作等も行う。英国・ロンドンの国立ヴィクトリア＆アルバート博物館にアイテム数点が永年収蔵。昨年8月6日に逝去。HP： https://robe-japonica.jp■企画屋かざあな 各地域に根ざした文化や伝統を、次世代に世界につなげるために「和でかざあなを」を掲げ、人を巻き込んだプロジェクトを企画。本場奄美大島紬NEXTプロジェクトは、立上げから携わり、企画、アーティストやデザイナーとの調整、広報を担当。HP： https://www.kazaana.net/