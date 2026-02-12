株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）が運営する保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」（以下、コドモン）と、株式会社U5WORKS（本社：東京都港区、代表取締役：坂田 一祥）が運営する療育施設向け業務支援AIサービス「デイロボ」は、2024年9月よりシステム連携を行いました（※1）。児童発達支援・放課後等デイサービスの現場では、一人ひとりの特性に応じた専門的な支援が求められる一方、個別支援計画をはじめとする膨大な書類作成が職員の負担となっています。本連携は、コドモンが保有する入退室情報をデイロボの実績記録に連携することで、国保連への請求業務を省略化し、職員が本来の「療育」に専念できる環境づくりを目的としています。このたび、提携により進化した「療育AI」による支援計画作成の省力化や、ICT連携がもたらす現場のゆとりを広く体感いただくため、2026年2月25日(水)より開催される『CareTEX 東京 '26』へ、コドモンとデイロボが共同出展いたします。出展ブースにおいて、テクノロジーが子どもと向き合う時間を創出する、その具体策をご体感ください。（※1）参考：コドモンとデイロボのAPI連携に関するプレスリリース(2024年) https://www.codmon.co.jp/pressrelease/10439/

■【コドモン×デイロボ】 ブースの見どころ

展示ブースでは、テクノロジーが創り出す「新しい療育現場のあり方」を具体的に提示いたします。

「30秒AI体験」：療育AIによる個別支援計画の下書き作成

AIがわずか30秒で支援計画案を作成するプロセスを実演。事務負担の大幅な削減を体験いただけます。

発達支援 職員向け研修動画の無償配布

現場の専門性向上を支援するため、スタッフ育成にそのまま活用できる研修コンテンツを来場者限定でお渡しします。

ICT・AI活用に関する個別相談

「自事業所の運用にどう取り入れるか」といった課題に対し、両社のスタッフが連携による最適な導入ステップを提案します。

■開催概要

【展示会名】CareTEX 東京 '26【会期】2026年2月25日(水)～27日(金) 9:30-17:00【会場】東京ビッグサイト【URL】https://caretex.jp/

■参加方法

本展への来場には、公式サイトからの「来場事前登録（無料）」が必要です。 以下のURLよりお手続きをお願いいたします。https://summer.caretex.jp/info/admission#nyujyo※事前登録がない場合、当日入場料（5,000円）が必要となります。

■株式会社U5WORKSについて

療育施設向け業務支援AIサービス「デイロボ」を提供。療育記録・保護者対応・国保連請求といった煩雑で専門性の高い業務を、スマートフォン・タブレット・LINE・AIを活用して直感的かつ効率的に行えるよう支援しています。デイロボで職員は煩雑な事務作業の時間を大幅に短縮し、本来の目的である「子どもの成長支援」に専念できる環境を実現。人にしかできない支援に安心して力を注ぐことができ、療育の質の向上にもつながっています。 家族・子ども・支援者をデジタルでつなぐことで、安心できる療育環境を支えることを使命に掲げ、子どもたちが自分らしく社会へ移行できる未来を目指しています。サービスサイト：https://www.dayrobo.com/コーポレートサイト：https://u5works.co.jp/

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞

株式会社コドモン 広報press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738

＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞

株式会社コドモン サポートセンターMail： inquiry@codmon.comTel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00)※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。