ＪＡ全農は、２月２１日（土）に銀座三越で「みのりみのるマルシェ『豊橋の実り』」を開催します。愛知県豊橋市は穏やかな気候に恵まれた、露地野菜・果樹・園芸作物などの多種多様な農業が盛んな全国トップクラスの農業産出額を誇る園芸産地です。 マルシェでは豊橋市とＪＡグループがタイアップし、旬を迎えた豊橋産の新鮮な農産物やその加工品、特産品を販売します。店頭には、濃い赤色の果肉でしっかりとした甘さが特徴の愛知県生まれのイチゴ「愛きらり®」、豊橋のブランドミニトマト「あまえぎみ®クレア」、全国トップクラスのシェアを占める「うずらの卵」の加工品、うずらの卵の殻を土に混ぜて栽培したブランド芋「うずらいも」などを販売します。

【マルシェ開催概要】（１）日 時：令和８年２月２１日（土）１０：００～１８：００（２）場 所：銀座三越９階銀座テラス（東京都中央区銀座４-６-１６）（３）来場者特典：マルシェ商品を税込500円以上お買い上げの方先着100名様に「大葉（１０枚入）」をプレゼントします。