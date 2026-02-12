ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（３店舗）で、２月２１日（土）～３月２日（月）の間、愛知県豊橋市とＪＡ豊橋とのコラボレーション企画「まるごと旬の豊橋フェア」を開催します。愛知県豊橋市は全国トップクラスの農業産出額を誇り、穏やかな気候に恵まれ、露地野菜・果樹・園芸作物など多種多様な農業が盛んな園芸産地です。今回のフェアでは、豊橋市とＪＡグループがタイアップし、旬を迎えた赤、黄色、オレンジ、緑色といった彩り豊かなミニトマト「あまえぎみ®クレア」をはじめ、生産量日本一の「ラディッシュ」、「ブロッコリー」などを使用した限定メニューを提供します。フェア初日の２月２１日（土）には、銀座三越店９階銀座テラスにて「みのりみのるマルシェ『豊橋の実り』」を開催します。また、フェアで使用する豊橋産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「愛知県 あいちゴコロ」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c4401/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月２１日（土）～３月２日（月）２．実施店舗：以下３店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのりカフェ銀座三越店（東京都中央区銀座４-６-１６）（２）みのる食堂銀座三越店（東京都中央区銀座４-６-１６）（３）みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）